Повестки от ЖЭКа: в регионах опровергли сообщения о раздаче уведомлений от военкоматов через управляющие компании

В регионах назвали ложными приказы о раздаче повесток через управляющие компании Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна.

Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области подписал распоряжение, согласно которому руководители управляющих компаний и жилищных кооперативов должны будут организовать адресную раздачу уведомлений от военкоматов ввиду плохой работы «Госуслуг» - такие сообщения появились в социальных сетях. Мол, жители должны готовиться к тому, что будут получать повестки в таком формате. В качестве доказательств приводится скан распоряжения. «Комсомольская правда» изучила документ и нашла в нем множество ошибок, выдающих подделку.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Ни на официальном интернет-портале правовой информации, ни на личных страницах министра, ни на ресурсах Правительства Архангельской области данного распоряжения не существует. Более того, от 20 октября Министерство ТЭК Архангельской области выпускало только постановления, а не распоряжения. При этом номер последних официальных документов был ниже, чем в распространяемых сканах.

Издательский дом «Знамя труда» Архангельской области официально опубликовал опровержение:

- В социальных сетях появилась фотография распоряжения, согласно которому сотрудники управляющих и жилищных организаций якобы должны обходить квартиры и передавать жителям уведомления от военных комиссариатов. Информация не соответствует действительности, а сам документ является подделкой. Подобные публикации рассчитаны на то, чтобы посеять тревогу среди жителей, спровоцировать обсуждения и подорвать доверие к власти. Просим сохранять бдительность! Не делайте поспешных выводов на основании сомнительных публикаций в соцсетях и проверяйте сведения через официальные каналы государственных органов. Не распространяйте непроверенную информацию!

Эту же мысль подтверждает и канал «Война с фейками. Архангельская область»:

- Распоряжение № 184-Р от 20 октября 2026 года отсутствует в официальных источниках. Документ является подделкой. Не доверяйте фотографиям сомнительных документов из соцсетей и проверяйте информацию на официальных ресурсах ведомств.

В тексте фейкового документа можно обнаружить целый букет абсурдных ошибок.

Например, «распоряжение» датировано 20 октября 2026 года. При этом в нем указано, что оно издано на основании обращения Военного комиссариата Архангельской области от 21.10.2026 № 1032. То есть министерство якобы издало приказ на основе письма, которое еще даже не было отправлено.

В преамбуле, а также в пунктах 2 и 6 фигурирует некий «Комитет ЖКХ Архангельской области» и «областной Комитет ЖКХ». Фейкоделы просто запутались в терминологии, ведь в структуре исполнительной власти региона нет никакого комитета. Существует единое Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Кроме того, важно понимать, что Министерство ТЭК и ЖКХ является сугубо гражданским ведомством. Оно занимается вопросами коммунальной инфраструктуры, тарифов, благоустройства и энергетики и законодательно не наделено полномочиями регулировать работу военных комиссариатов, организовывать призывные мероприятия или давать поручения управляющим компаниям по раздаче документов от военкоматов. Вопросы воинского учета регламентированы федеральным законодательством. В частности, статья 31 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» определяет способы вручения повесток, не оставляя места для фантазий с привлечением слесарей и дворников.

Название министерства в шапке выполнено шрифтом, который визуально отличается от основного текста документа. Сама шапка просто набрана на компьютере обычным текстом, хотя официальные распоряжения выпускаются на утвержденных бланках со строгим выравниванием, гербом региона или специальными реквизитами, включая ОГРН, ИНН и адрес ведомства. Подпись министра Д. Н. Поташева наложена поверх набранного текста должности, причем сама подпись выглядит как скопированный и небрежно вставленный графический элемент, что также выдает любительский монтаж.

Грамматические и стилистические ошибки в тексте свидетельствуют о низком уровне грамотности авторов вброса. В шапке документа в наименовании министерства слово «коммунального» написано с ошибкой — «ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО», где попросту пропущена буква «м».

А в пункте 5 нарушено базовое согласование слов: «муниципальным органам ЖКХ рассматривать меры воздействия через обслуживающие организации, включая ограничение коммунальных услуг». Юридическим языком так не пишут, ведь ограничивать услуги могут сами организации, а не «через» них.

Добавим, что подобные сообщения с таким же текстом, но измененными названиями регионов, одновременно распространялись в других территориях страны, например, в Орловской области и Удмуртии. Это прямо говорит о том, что в сети развернулась скоординированная информационная атака, направленная на создание социального напряжения. Местные власти и военкоматы других регионов также были вынуждены опровергать ложь. Так, в военном комиссариате Удмуртии распространяемый «документ» сразу назвали фейком.

Руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина отметила:

- За последние две недели это уже четвертый поддельный документ, связанный с мобилизацией и военкоматом, который зафиксировали аналитики центра управления региона.