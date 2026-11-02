Анастасия Волочкова раскрыла подробности разрыва с Максимом Николаевым: "Из жалости свозила за свой счет на Мальдивы"

Анастасия Волочкова Фото: Даниил ОПАРИН.

В Сети разгорелся скандал между Анастасией Волочковой и ее бывшим директором Максимом Николаевым. Именно с Николаевым 50-летняя балерина летала на Мальдивы в августе. В соцсетях Анастасия называла Максима своим директором. А буквально вчера Волочкова записала видеообращение, в котором рассказала, что больше не работает с Николаевым, так как он повел себя непорядочно: якобы менеджер взял свой процент раньше, чем сама артистка получила гонорар за один из последних концертов.

KP.RU связался с Анастасией напрямую, чтобы понять, какая кошка пробежала между ней и Максимом Николаевым.

«Дело в том, что с Максимом я никогда не сотрудничала официально. Просто из чувства жалости к этому человеку я называла его своим директором. Он потерял свою работу от неумения делать ничего абсолютно, и я из жалости опять же к нему свозила его за свой счёт бесплатно на Мальдивы. Понимаете!? Просто, чтобы человеку как-то отойти от стресса. Что касается работы, то у меня есть человек в команде — её зовут Лола, она мой представитель и помощник по всем вопросам уже много лет. А Максим просто захотел приткнуться к моей команде, думая, что он сейчас заработает денег. Но, если человек ничего не умеет делать, то как он может заработать деньги?» — сообщила KP.RU Волочкова.

Анастасия Волочкова с Максимом Николаевым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Впрочем, балерина не стала отрицать, что Николаев все же помог ей организовать выступление в Краснодаре.

«Да, он смог договориться с организаторами в Краснодаре о проведении моего клубного концерта. Но на этом всё. Причем я еще не успела получить свой гонорар, а он уже забрал свой. Я отказалась даже от общения с этим человеком после того, как он начал говорить нелицеприятные вещи обо мне. И кропать пасквили на моих близких людей. Я даже поставила организаторам выступления условие, что я могу приехать и дать этот концерт, поскольку люди уже купили на него билеты, но при одном условии — рядом не должно быть Максима. Пусть все, что сказал и сделал этот человек, останется на его совести», — добавила артистка.

По словам Анастасии, все ее будущие запланированные концерты состоятся, согласно графику. Ближайшее выступление пройдет в Орехово-Зуево. А в день рождения балерины 20 января запланирована премьера ее нового спектакля «Зеркало».

«У меня все плану. Ну, вот, к сожалению, я доверчивый человек. По доброте душевной пыталась помочь пришманделоку, а он показал свое истинное лицо. На самом деле это уже не первый случай, когда мои доброта и желание помочь оборачиваются против меня», — высказалась Анастасия Волочкова.

Анастасия с помощницей Лолой и бывшим директором Максимом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Тем временем, Николаев записал видеобращение. Максим считает, что он сделал свою работу, и заявляет, что всегда с добром относился к Анастасии.

«Сделал классный концерт. Она до сих пор видео выкладывает. Значит, организовано все было на высшем уровне, а я по-другому не могу. Настя об этом знает. Но все началось больше месяца назад. Мой друг написал ей письмо, все, что о Насте думает — о ее окружении, с кем она живет. Сказал все, как есть…. Сначала я был другого мнения о ней, но теперь я понимаю, почему с ней не общается семья. Меня предупреждали: «Не начинай с ней работать. Посмотри, как она относится к своей семье. Значит, она также будет относиться к тебе», — рассказал в соцсетях менеджер.

Максим Николаев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Поездку на Мальдивы Николаев вспоминает с теплотой.

«Она меня попросила поехать и проконтролировать ее там. Хорошо провели время. Были свои нюансы, но, в целом, все было классно», — поделился Максим.

Также он поведал о ситуации с концертами. По словам организатора и пиарщика, ему было сложно работать с артисткой.

«Отменять выступления я начал еще до Краснодара, потому что пошли качели: «То поеду, то не поеду»… Я полгода с ней проработал, и я эту ракету запустил. Но я не могу работать бесплатно. Если она отменяет концерт, то я не получаю вообще ничего, так как у меня процент с выступления. Зато все получает Лола… Поэтому хочу предостеречь всех организаторов», — высказался Максим Николаев.

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