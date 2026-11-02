Искусственный интеллект выявил 100 тысяч пациентов с высоким риском инфаркта и инсульта

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото: Департамент здравоохранения г.Москвы

В столице действуют сразу несколько умных систем, выявляющих риски здоровья у москвичей. Одна из них автоматически проверяет факторы риска инфаркта и инсульта при сдаче анализов, другая - выявляет горожан с уже имеющимися заболеваниями, у кого эти риски особенно высоки.

Если показатели холестерина или глюкозы повышены, для пациента запускается маршрут обследования. Для москвичей с уже подтвержденными заболеваниями работает отдельная система на основе ИИ: она выявляет тех, у кого риск инфаркта или инсульта особенно высок. Сейчас под наблюдением находится уже около 100 тысяч человек.

- По каждому такому пациенту врач получает сигнальный лист: какие обследования пропущены и что стоит пересмотреть в лечении, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

С начала работы проекта у москвичей среднего возраста число госпитализаций с инсультом уменьшилось более чем на 5%, с инфарктом - более чем на 9%. В Москве работают две специализированные сети: инфарктная, объединяющая 19 стационаров, и инсультная, в которую входят 17 больниц.

- Скорая помощь доставляет пациента сразу туда, где есть все необходимое для экстренной диагностики и лечения. Благодаря такой организации помощи за последние пять лет смертность от инфаркта миокарда в

Москве снизилась почти на 35%, а от инсульта - на 31%, - рассказала Анастасия Ракова.

А благодаря новой системе «Умного приема» за год почти у 2,5 млн москвичей выявили риски ишемической болезни сердца. Еще у 48 тысяч за полгода заподозрили хроническую сердечную недостаточность.

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