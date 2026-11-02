От нейросетей до медиа и зеленой энергетики: совместный путь России и Китая к новому миру

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Как Россия и Китай вместе строят общее будущее, обсудили участники круглого стола, состоявшегося 28 октября в Москве на площадке медиагруппы «Комсомольская правда». Мероприятие, организованное при содействии информационного партнера - представительства сайта «Жэньминьван» в России – собрало ведущих экспертов: политиков, ученых, журналистов, руководителей вузов.

Ключевыми темами беседы стали новые направления российско-китайского сотрудничества. Участники круглого стола обсудили, как технологии искусственного интеллекта внедряются в образование и меняют его, почему для современных медиа по-прежнему важны реальные человеческие истории, и каким навыкам необходимо обучать специалистов будущего.

Образование – основа взаимопонимания между народами

Советник по вопросам образования Посольства Китая в России Чжао Чуньлу напомнил, что 2026 и 2027 годы объявлены перекрестными Годами образования Китая и России. Старт им на торжественной церемонии открытия в мае в Пекине дали лидеры двух государств - Владимир Путин и Си Цзиньпин. По словам Чжао Чуньлу, совместные образовательные программы создают дополнительные перспективы для диалога.

«Мы должны укреплять гуманитарную основу за счет образовательных обменов, повышать качество сотрудничества за счет интеграции искусственного интеллекта и повышать эффективность воспитания кадров за счет многосторонней координации», - подчеркнул дипломат.

Чжао Чуньлу. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В прошлом году «Комсомолка» отметила 100-летие со дня основания. По словам главного редактора, генерального директора ИД «Комсомольская правда» Олеси Носовой, традиционная газета трансформируется, активно развиваются новые цифровые форматы: «Мы по-прежнему самая популярная ежедневная газета в нашей стране. Также у нас один из самых популярных сайтов среди российских СМИ. А в этом году мы увидели ещё одно подтверждение востребованности нашей работы: оказалось, что искусственный интеллект с большим удовольствием использует информацию с сайта «Комсомольской правды». Наши материалы цитируются в популярных нейросетях».

По словам главного редактора, тема образования является для издательского дома одной из приоритетных.

«Несколько лет назад мы учредили отраслевую премию EdTech, в рамках которых отмечаем лидеров в сфере обучения, детского и корпоративного образования. Это в том числе возможность поддержать тех, кто помогает людям подготовиться к жизни в новых условиях», - рассказала Олеся Носова.

Директор Института Конфуция при МГЛУ с китайской стороны Мэй Чуньцай отметил, что творческий подход к созданию образовательных программ привлекает все больше участников: «Образование — это краеугольный камень взаимопонимания между народами. Мы отказались от шаблонных методик и предлагаем специализированные курсы — общий китайский, деловой китайский, традиционные боевые искусства — для разных групп. На сегодняшний день обучением охвачено почти 10 тысяч слушателей».

Мэй Чуньцай. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Мэй Чуньцай сообщил, что специалисты института в качестве эксперимента внедряют технологии ИИ и смешанные формы обучения. Полученный ими опыт цифровизации был включен в число лучших инновационных практик Институтов Конфуция.

Медиа как мост между идеями

По мнению Директор центра внешних коммуникаций сайта «Жэньминьван» Лю Хуэй, несмотря на развитие новых технологий и искусственного интеллекта, людям по-прежнему интересны простые человеческие истории, трогающие души.

«Образование — это диалог сердец, а СМИ — мост между идеями. Нам нужно рассказывать как о «больших историях» — углублении сотрудничества между университетами, — так и о «маленьких историях» конкретных людей: студентов, преподавателей, участников совместных исследовательских коллективов. Пусть каждая цифра олицетворяет живого человека», - отметила Лю Хуэй.

Лю Хуэй. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Китайский директор Института Конфуция при МГУ Хань Си считает, что СМИ – это один из самых эффективных способов выучить иностранный язык. Любой видеоролик или короткий пост в соцсетях становятся для человека дополнительной языковой средой.

«Мы готовы совместно с российскими медиа разрабатывать учебный комплекс “Китайский язык + медиа”, открыть курс для журналистов и создавать короткие учебные материалы для радио, телевидения и соцсетей», - заявила Хань Си.

Хань Си. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Проректор по молодежной политике Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Борис Александров выдвинул инициативу по созданию совместного медиамоста между Россией и Китаем: «У нас есть для этого все возможности. Главное - желание».

ИИ – серьезный вызов или помощник в образовании?

Стремительное развитие искусственного интеллекта вызывает сегодня все больше споров. По мнению Бориса Александрова, не стоит бояться двойственной природы ИИ, который может служить как инструментом разрушения, так и созидания. Нужно просто научиться использовать технологии в своих целях, причем как можно раньше.

Борис Александров. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Мы решили воспитывать юного пользователя и юного эксперта в рамках этики работы с ИИ, начиная со школьного возраста. В наш консорциум входят три школы, пять колледжей и три университета», - сообщил он.

Олеся Носова уверена, что искусственный интеллект никогда не сможет полностью заменить человека:

«Когда я встречаюсь с журналистами, особенно молодыми, они часто спрашивают, не заменит ли нас искусственный интеллект, не заменят ли нас нейросети. У меня есть ответ, и я в нём абсолютно уверена: нет. Человек всегда будет главным. Он может задать правильный вопрос нужному человеку, а самое главное - оценить достоверность информации и отвечать за неё».

Олеся Носова. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Для декана факультета международной журналистики МГИМО Ярослава Скворцова ИИ уже стал привычным инструментом в работе. По его словам, студенты широко применяют нейросети в учебе и научной деятельности.

«Наша задача — грамотно адаптировать систему. Когда студент осознанно использует ИИ как помощника, опираясь на собственные знания, — почему бы нет? Главное, чтобы учитель замечал тех, кто слепо списывает», - считает Ярослав Скворцов.

Ярослав Скворцов. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Подготовка кадров для энергетики будущего

Проректор по международным связям НИУ «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») Александр Тарасов рассказал, что университет уже несколько десятилетий успешно сотрудничает с Китаем. Первые китайские студенты учились в московском вузе еще задолго до официального создания КНР. После 1949 года на базе МЭИ в рамках комплексной программы готовили кадры для энергетики Поднебесной. Более 15 выпускников университета стали академиками Китайской академии наук.

Александр Тарасов. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

«Сегодня мы работаем в рамках энергетики будущего: зеленая энергетика, цифровизация, объединение энергосистем. Совместные программы дают возможность подготовить специалистов, которые будут вести наше сотрудничество в будущем. Но нужны не просто инженеры, а люди, способные работать с другими стандартами, на другом языке», - подчеркнул Александр Тарасов.

По его словам, необходимо продолжать работу по созданию двуязычных глоссариев, позволяющих делать корректные переводы технической терминологии.

Туризм нового поколения

После введения безвизового режима турпоток между нашими странами заметно вырос. Однако, по словам проректора Московского университета имени А.С. Грибоедова Николая Королева, в туризме по-прежнему существует кадровый разрыв: «Это индикатор того, что за формальным расширением доступа не последовало адекватного роста компетенций. Нам нужны специалисты, владеющие китайским не просто как иностранным языком, а как рабочим инструментом туристской деятельности».

Николай Королев. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Николай Королев отметил, что образовательный туризм работает сразу по двум направлениям. Он расширяет поток молодежи, стремящейся изучить культуру другой страны и получить новые знания, а также формирует поколение, для которого российско-китайское взаимодействие становится естественной нормой.