Результаты обновления ЖКХ в России: 1800 объектов с 2025 года

Инвентаризация позволила создать единую базу, в которой сегодня содержатся сведения о 1,2 миллионах объектов ЖКХ и инженерных сетей. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС.

О коммунальной инфраструктуре мы зачастую вспоминаем только когда в кране нет воды, батареи в мороз холодные, а канализация сбоит. Пока все работает бесперебойно, мы не задумываемся что стоит за этим комфортом. А за ним почти 1 млн км сетей, тысячи котельных и насосных станций, очистных сооружений, множество ресурсоснабжающих и производственных организаций, операторов. И, конечно, люди, которые круглосуточно обеспечивают работу этой сложной системы в домах, школах, больницах и офисах.

Начиная с 2025 года в России идет масштабное обновление ЖКХ: по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за это время построили, реконструировали и капитально отремонтировали 1,8 тыс. объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Таким образом, качество коммунальных услуг улучшено для более чем 8,6 млн россиян. По поручению Президента страны, к 2030 году это число должно вырасти до 20 млн.

НЕ ПРОСТО ТРУБЫ

«Сфера ЖКХ, которая без преувеличения касается каждого человека, требует масштабного обновления, — считает вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин. – Для решения этой задачи в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни" запущен федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Применение современных материалов – полиэтиленовых труб, антикоррозийных покрытий, автоматизированных систем управления – позволяет решать текущие задачи и создавать задел для технологической трансформации отрасли на десятилетия вперёд».

Раньше коммунальные сети часто латали точечно – где прорвало, там и заварили. Теперь речь идёт о системной работе. Меняется логика управления отраслью: вместе с новыми трубами, появляется и новое, высокотехнологичное оборудование, автоматическое управление и цифровые системы мониторинга и контроля. Тем самым обеспечивается значительно более высокая управляемость систем, надежность и долговечность их ключевых элементов. На выходе — это снижение аварий и улучшение качества поставляемого ресурса. Стабильное функционирование систем жизнеобеспечения в отопительный сезон – это вообще, вопрос экзистенциального характера, с учетом российского климата и географических условий.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» охватил все регионы страны. В частности, в Верещагинском округе Пермского края коммунальщики завершили реконструкцию системы водоснабжения: проложили 6,8 километра новых сетей, что обеспечило доступ к качественной воде для более 4,2 тысячи жителей. В Кирове ввели в эксплуатацию современную надёжную и экологичную газовую котельную, она обеспечивает теплом несколько многоквартирных домов. В Саранске капитально отремонтировали 6,7-километровый водовод, который снабжает холодной водой более 79 тысяч человек. Уложили устойчивую к коррозии напорную полиэтиленовую трубу, а горизонтально направленное бурение позволило провести работы под дорогами без вскрытия грунта. В Томске до отопительного сезона капитально отремонтировали тепломагистраль №11С – надёжное теплоснабжение обеспечили для 5,2 тысячи жителей. В посёлке Сузун Новосибирской области построили 16,3 километра водопроводных сетей, что позволило улучшить качество услуг для более чем 15 тысяч человек.

Теплоисточники и сети модернизируют комплексно, чтобы отопительный сезон проходил без сбоев. Фото: Сергей КУЗНЕЦОВ / РИА Новости.

«В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» происходит полноценная перезагрузка подходов к развитию коммунального комплекса. Речь идет не только о замене труб или строительстве отдельных объектов. Каждое решение должно приниматься на основе объективных данных о техническом состоянии инфраструктуры, аварийности, потерях ресурсов, схем тепло- и водоснабжения, отражающих баланс производства и потребления тепла, воды. Стоит отметить, что многие виды работ стали более оперативными и экономичными за счет использования в рамках федпроекта механизма капитального ремонта. Важен и переход от реагирования на аварии к их предупреждению, — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. — Разработаны и актуализированы комплексные планы, включающие более 51 тыс. мероприятий по обновлению свыше 17 тыс. площадных объектов и порядка 135 тыс. километров инженерных сетей. С 83 регионами-участниками федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" заключены меморандумы, предусматривающие комплекс обязательств по повышению эффективности ЖКХ».

АВАРИЯМ СТОП! СРОЧНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Перед запуском федпроекта в коммунальной инфраструктуре провели масштабную инвентаризацию. Её курировали Минстрой России и правительства регионов. По её итогам в Автоматизированной информационной системе (АИС) Фонда развития территорий (ФРТ) создали единую базу, в которой сегодня содержатся сведения о 1,2 миллиона объектов ЖКХ и инженерных сетей. Проще говоря, у отрасли появилась не только карта сетей, но и инструмент контроля над системой ЖКХ. Теперь есть исчерпывающее понимание того, где и какой объект в каком состоянии находится, требует точечной модернизации или, вследствие высокого или критического износа – безотлагательного капитального ремонта.

«Системой регулярно пользуются органы власти всех уровней и ресурсоснабжающие организации, – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин. – АИС ФРТ даёт объективные данные о реализации проектов в каждом регионе, служит базой для Системы мониторинга аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, а также отслеживания их устранения. Это позволяет своевременно принимать управленческие решения и минимизировать сбои, что особенно важно в отопительный сезон».

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ ТЕПЛО

Любая система сильна не трубами и механизмами, а людьми. В калининградском «Водоканале» более 30 лет служит Александр Белоусов. Мастер бригады не только руководит, но и воспитывает новое поколение коммунальщиков, помогает молодым сотрудникам влиться в коллектив.

«В нашей работе мелочей не бывает. У утечек нет расписания и режима работы. Поэтому мы выезжаем, невзирая на погоду и время суток. «Главное – быстро найти утечку и вернуть людям воду, – сказал Александр Валерьевич. – Точно знаю: без надёжной команды здесь никуда. Наш коллектив – это сплав мужской дружбы и опыта: общий стаж слесарей в бригаде – больше 60 лет. И молодёжь подтягиваем, чтобы система жизнеобеспечения города оставалась в надёжных руках».

Коммунальная инфраструктура модернизируется, в частности, с помощью инфраструктурных кредитов. С 2022 года этот системный инструмент позволяет регионам обновлять без критической долговой нагрузки коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру. Кредиты предоставляются на 15 лет по ставке 3% годовых, и регионы получают возможность реализовывать значимые для граждан проекты, не откладывая их на неопределённый срок. Оператор программы – публично-правовая компания «Фонд развития территорий», её курирует Минстроя России. ФРТ координирует отбор проектов, контролирует их реализацию и эффективность использования средств.

За всеми этими инициативами, цифрами, системами, программами стоят простые и понятные показатели: тепло в квартире зимой, чистая вода из крана, отсутствие аварийных отключений, возможность подключить новый дом к сетям с потенциалом. И люди, для которых рабочая и надёжная инфраструктура – ежедневная работа. И все эти задачи решаются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».