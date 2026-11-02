Результаты обновления ЖКХ в России: 1800 объектов с 2025 года

О коммунальной инфраструктуре мы зачастую вспоминаем только когда в кране нет воды, батареи в мороз холодные, а канализация сбоит. Пока все работает бесперебойно, мы не задумываемся что стоит за этим комфортом. А за ним почти 1 млн км сетей, тысячи котельных и насосных станций, очистных сооружений, множество ресурсоснабжающих и производственных организаций, операторов. И, конечно, люди, которые круглосуточно обеспечивают работу этой сложной системы в домах, школах, больницах и офисах.
Начиная с 2025 года в России идет масштабное обновление ЖКХ: по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за это время построили, реконструировали и капитально отремонтировали 1,8 тыс. объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Таким образом, качество коммунальных услуг улучшено для более чем 8,6 млн россиян. По поручению Президента страны, к 2030 году это число должно вырасти до 20 млн.
НЕ ПРОСТО ТРУБЫ
«Сфера ЖКХ, которая без преувеличения касается каждого человека, требует масштабного обновления, — считает вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин. – Для решения этой задачи в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни" запущен федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Применение современных материалов – полиэтиленовых труб, антикоррозийных покрытий, автоматизированных систем управления – позволяет решать текущие задачи и создавать задел для технологической трансформации отрасли на десятилетия вперёд».
Раньше коммунальные сети часто латали точечно – где прорвало, там и заварили. Теперь речь идёт о системной работе. Меняется логика управления отраслью: вместе с новыми трубами, появляется и новое, высокотехнологичное оборудование, автоматическое управление и цифровые системы мониторинга и контроля. Тем самым обеспечивается значительно более высокая управляемость систем, надежность и долговечность их ключевых элементов. На выходе — это снижение аварий и улучшение качества поставляемого ресурса. Стабильное функционирование систем жизнеобеспечения в отопительный сезон – это вообще, вопрос экзистенциального характера, с учетом российского климата и географических условий.
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» охватил все регионы страны. В частности, в Верещагинском округе Пермского края коммунальщики завершили реконструкцию системы водоснабжения: проложили 6,8 километра новых сетей, что обеспечило доступ к качественной воде для более 4,2 тысячи жителей. В Кирове ввели в эксплуатацию современную надёжную и экологичную газовую котельную, она обеспечивает теплом несколько многоквартирных домов. В Саранске капитально отремонтировали 6,7-километровый водовод, который снабжает холодной водой более 79 тысяч человек. Уложили устойчивую к коррозии напорную полиэтиленовую трубу, а горизонтально направленное бурение позволило провести работы под дорогами без вскрытия грунта. В Томске до отопительного сезона капитально отремонтировали тепломагистраль №11С – надёжное теплоснабжение обеспечили для 5,2 тысячи жителей. В посёлке Сузун Новосибирской области построили 16,3 километра водопроводных сетей, что позволило улучшить качество услуг для более чем 15 тысяч человек.
«В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» происходит полноценная перезагрузка подходов к развитию коммунального комплекса. Речь идет не только о замене труб или строительстве отдельных объектов. Каждое решение должно приниматься на основе объективных данных о техническом состоянии инфраструктуры, аварийности, потерях ресурсов, схем тепло- и водоснабжения, отражающих баланс производства и потребления тепла, воды. Стоит отметить, что многие виды работ стали более оперативными и экономичными за счет использования в рамках федпроекта механизма капитального ремонта. Важен и переход от реагирования на аварии к их предупреждению, — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. — Разработаны и актуализированы комплексные планы, включающие более 51 тыс. мероприятий по обновлению свыше 17 тыс. площадных объектов и порядка 135 тыс. километров инженерных сетей. С 83 регионами-участниками федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" заключены меморандумы, предусматривающие комплекс обязательств по повышению эффективности ЖКХ».
АВАРИЯМ СТОП! СРОЧНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Перед запуском федпроекта в коммунальной инфраструктуре провели масштабную инвентаризацию. Её курировали Минстрой России и правительства регионов. По её итогам в Автоматизированной информационной системе (АИС) Фонда развития территорий (ФРТ) создали единую базу, в которой сегодня содержатся сведения о 1,2 миллиона объектов ЖКХ и инженерных сетей. Проще говоря, у отрасли появилась не только карта сетей, но и инструмент контроля над системой ЖКХ. Теперь есть исчерпывающее понимание того, где и какой объект в каком состоянии находится, требует точечной модернизации или, вследствие высокого или критического износа – безотлагательного капитального ремонта.
«Системой регулярно пользуются органы власти всех уровней и ресурсоснабжающие организации, – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин. – АИС ФРТ даёт объективные данные о реализации проектов в каждом регионе, служит базой для Системы мониторинга аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, а также отслеживания их устранения. Это позволяет своевременно принимать управленческие решения и минимизировать сбои, что особенно важно в отопительный сезон».
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ ТЕПЛО
Любая система сильна не трубами и механизмами, а людьми. В калининградском «Водоканале» более 30 лет служит Александр Белоусов. Мастер бригады не только руководит, но и воспитывает новое поколение коммунальщиков, помогает молодым сотрудникам влиться в коллектив.
«В нашей работе мелочей не бывает. У утечек нет расписания и режима работы. Поэтому мы выезжаем, невзирая на погоду и время суток. «Главное – быстро найти утечку и вернуть людям воду, – сказал Александр Валерьевич. – Точно знаю: без надёжной команды здесь никуда. Наш коллектив – это сплав мужской дружбы и опыта: общий стаж слесарей в бригаде – больше 60 лет. И молодёжь подтягиваем, чтобы система жизнеобеспечения города оставалась в надёжных руках».
Коммунальная инфраструктура модернизируется, в частности, с помощью инфраструктурных кредитов. С 2022 года этот системный инструмент позволяет регионам обновлять без критической долговой нагрузки коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру. Кредиты предоставляются на 15 лет по ставке 3% годовых, и регионы получают возможность реализовывать значимые для граждан проекты, не откладывая их на неопределённый срок. Оператор программы – публично-правовая компания «Фонд развития территорий», её курирует Минстроя России. ФРТ координирует отбор проектов, контролирует их реализацию и эффективность использования средств.
За всеми этими инициативами, цифрами, системами, программами стоят простые и понятные показатели: тепло в квартире зимой, чистая вода из крана, отсутствие аварийных отключений, возможность подключить новый дом к сетям с потенциалом. И люди, для которых рабочая и надёжная инфраструктура – ежедневная работа. И все эти задачи решаются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».