Игорь Тальков — SHAMAN конца 80-х?

Игорь Тальков пел песни, напоминающие выступления на многочисленных тогда митингах. Фото: Evguenii MatveevRussian Look/Global Look Press

Это сейчас белогвардейскими мундирами и рассуждениями про «красных палачей» никого не удивишь, а в конце 80-х это был вызов, причем серьезный. Люди одновременно вступали в комсомол и в партию и отмечали тысячелетие крещения Руси. Праздновали 7 ноября и ежедневно читали о сталинских репрессиях. А на первых демонстрациях «за свободу» пели Интернационал… Разные у нас в стране были времена, но такой каши в головах, похоже, не было ни до, ни после.

Игорь Тальков, который ворвался на эстраду с лирическими «Чистыми прудами», очень быстро менялся. В итоге он стал суровым ненавистником коммунистов. Обличал президента Ельцина (в тот короткий период, когда у нас (после путча) фактически было два президента — Горбачев в СССР и Ельцин в России) за отказ от суда над КПСС. Устраивал голодовку с требованием вынести тело Ленина из Мавзолея. Пел песни, напоминающие выступления на многочисленных тогда митингах - «Как ты могла себя отдать на растерзание вандалам», «Где герои, ветераны войны, живут хуже рабов», «Господин президент, почему Ваш оппонент —Преступник Горбачев — от Вас по левое плечо на съезде?! Хватит!»…

Его «песни гражданского содержания» - отличный материал для изучения настроений общества в конце 80-х. Фото: Evguenii MatveevRussian Look/Global Look Press

Если когда-нибудь снимут фильм про Игоря Талькова (а наверняка и до него дойдет очередь), то покажется, что это он развалил СССР. Но тогда шум стоял такой, что ни один, даже самый яркий артист или политик, не мог захватить все внимание. Это был один из тысяч голосов, кричавших разное, но мечтавших о хорошем.

Тогда не знали слова хайп, но по умению оседлать волну чувств и чаяний слушателей, Тальков, как мне кажется, чем-то похож на нашего современника SHAMANа. Он пел не только то, что чувствовал, но и то, что хотели услышать.

При этом, как и у SHAMANа, значительная часть песен у Игоря Талькова — о любви и высоких чувствах. Даже концерты Талькова состояли из двух частей («песни гражданского содержания» и «лирика»). И это в то время, когда считалось правильным определиться кто ты - рокер или попса. А он был успешен и там, и там. Это было хорошо для бизнеса, мудро для будущего, но отражалось на имидже…

Талькова убили. Случайно или нет до сих пор спорят. Фото: Evguenii MatveevRussian Look/Global Look Press

Совершенно непонятно, что было бы с Тальковым, если бы не его трагическая гибель в ленинградском «Юбилейном». Был бы он в жесткой оппозиции Борису Ельцину? Остыл бы к политике? Стал бы классиком или просто пропал с радаров? С его коллегами все эти сценарии работали.

Но Талькова убили. Случайно или нет - до сих пор спорят. В то время убивали так часто, что к таким новостям все уже начали привыкать.

И певец остался в памяти трагической фигурой трагического времени. Его «песни гражданского содержания» - отличный материал для изучения настроений общества в конце 80-х. Но слушать их сегодня сложно (в отличии от разухабистого «Есаула» Газманова).

А вот лирика… Почему-то сейчас «Чистые пруды» звучат даже трогательнее, чем тогда. Странно…

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