Старение людей и удовлетворенность медпомощью: министр Мурашко назвал ключевые вызовы для российского здравоохранения

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила на пленарной сессии «Будущее здравоохранения: стратегия, инновации, решения» в рамках 5-го конгресса «Национальное здравоохранение». Фото: Евгений Мессман/ТАСС

К 2036 году ожидаемая продолжительность жизни россиян (ОПЖ, такой термин используют демографы) должна выйти на рубеж, превышающий 80 лет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «Будущее здравоохранения: стратегия, инновации, решения» в рамках 5-го конгресса «Национальное здравоохранение», организованного Минздравом РФ и Фондом Росконгресс. Напомним, к 2030 году ОПЖ в России должна составить 78 лет (по данным Росстата на конец 2025 года этот показатель – 73,4 года).

Выступая на той же пленарной сессии, глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лэй Хайчао отметил, что Китайская народная республика стремится к достижению ожидаемой продолжительности жизни 80 лет к 2030 году. А к 2035 году поставлена цель «построить здоровый Китай». При этом очень активно используются цифровые технологии, искусственный интеллект. В том числе, ИИ очень эффективно применяется для создания новых прорывных лекарств. И повсеместно внедрена электронная карта пациента, рассказал Лэй Хайчао.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко тоже сообщил, что в отечественном здравоохранении «идет глубокая цифровизация». Также министр рассказал о ключевых вызовах, которые стоят сегодня.

- Первый – демографический. Население стареет, нужно продлевать продолжительность именно здоровой жизни. А также создавать условия для активного долголетия.

- Второй – социальный. Требуется повышать удовлетворенность людей медицинской помощью, ее качеством и доступностью.

- Третий – геополитический. Стоит задача максимального импортозамещения медицинских технологий и лекарств, создания собственных передовых разработок.

«Как и Россия, мы тоже сталкиваемся со старением населения. Чтобы повышать уровень наших медуслуг, нужно развивать использование технологий искусственного интеллекта», - снова вернулся к теме «цифры» глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лэй Хайчао.

Михаил Мурашко сообщил, что в России активно развиваются, в частности, медицинские сервисы в национальном мессенджере. Так, услуга электронной записи на прием к врачу уже использовалась 21 млн раз. А сервис телемедицинских консультаций «врач-пациент» через мессенджер был использован для проведения 5,1 млн консультаций. Число случаев закрытия электронного больничного после онлайн-консультации составило около 2,9 млн.

Лэй Хайчао выступил за продолжение диалога на высшем уровне – для укрепления стратегического взаимного доверия и формирования «образца международного сотрудничества в сфере здравоохранения».