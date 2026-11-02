В Киеве, видимо, рассчитывали, что уехавшие на Украину жители Алешек будут петь хвалебные оды Зеленскому. Но те ругают его на чем свет стоит. Фото: REUTERS.

Украинские чиновники недовольны: жители Алешек недостаточно благодарны им за эвакуацию. Бывший депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной сокрушается в соцсетях: «Они не любят Россию, но не любят и Украину, потому что считают, что украинская власть их предала и бросила в феврале 2022 года, не спасла во время наводнения в июне 2023 года, а четыре года «свои ВСУ» обстреливали их с правого берега. То, что они говорят о Зеленском, — это, вообще, не для Фейсбука*. Совершенно сломленные и озлобленные люди». По его словам, «они раздражаются при слове «победа».

В Киеве, видимо, рассчитывали, что жители Алешек, по тем или иным причинам решившие выехать на украинскую территорию, падут ниц перед своими освободителями и будут петь хвалебные оды Зеленскому. А они, внезапно, оказались «сломленными и озлобленными», еще и верховного главкома ругают. Отчего же такая черная неблагодарность?

Может быть, из-за того, что только за неделю, предшествующую перемирию, ВСУ 18 раз ударили по Алешкам артиллерией и 120 раз дронами? Может быть, потому что местные регулярно подрываются на минах, разбросанных по окрестностям украинскими дронами? Или из-за того, что вэсэушники регулярно лупили по грузовикам, пытавшимся довезти до города продукты? Помогли так помогли.

Только за неделю, предшествующую перемирию, ВСУ 18 раз ударили по Алешкам артиллерией и 120 раз дронами. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Погребной сам признает, что большинство мужчин призывного возраста эвакуироваться из Алешек на украинскую сторону отказались. Выехали, в основном, старики к внукам, да женщины с детьми, чтобы потом свинтить в Европу. Не из большой любви к незалежной, а чтобы решить свои личные вопросы. Благодарности к Украине в Алешках давно не испытывают.

Когда реальность – за окном, а не в «телемарафоне», быстро избавляешься от иллюзий о «плохих» и «хороших». И начинаешь волком кидаться на каждого, кто заговорит о скорой перемоге.

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