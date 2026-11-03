Формулы зарифмовать, даты зашифровать: семь способов подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ без зубрежки и нервов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Готовиться одновременно к трем-четырем экзаменам очень сложно. Ведь нужно держать в голове формулы, даты, правила, определения, исключения! А еще правила заполнения бланков и оформления работ - там тоже много нюансов.

От переизбытка информации и вопросов даже нейросети лажают, а тут - живые школьники.

Собрали лайфхаки от репетиторов и учителей, которые помогут запомнить незапоминаемое и не свалиться от усталости. И даже повеселиться.

1. Забавные стишки.

В интернете много рифмовок по разным предметам. Вроде "жи- и ши- пиши с буквой и". Лирике подвластны даже математические и физические формулы.

“Синус запомним двойного угла: это два синус и косинус а”. (sin2a = 2*sina*cosa).

“S трапеции ты знаешь, посчитай, я подожду. Полусумму оснований ты умножь на высоту". (S = (а+b)/2*h)

“Плотность тела так найдем: делим массу на объём”. ρ = m / V

! Репетиторы советуют не просто заучивать стишок, а сразу же применять его к задаче. Так рифма свяжется с действием, и на экзамене вспомнится не только строчка, но и как ее применить.

2. В стиле рэп

А еще есть образовательные песни, которые пишет группа “Черное олово” в помощь с изучением литературы, биологии, истории, обществознания, русского языка. Незамысловатые, но тоже помогают. Врубаешь аудио, подпеваешь и тренируешься.

Про ударения (4 задание ЕГЭ) из орфоэпического минимума:

Во время, до верху, доне льзя, добела

До низу, до суха, за светло, ага

Красивее, наверх, надолго, ненадолго

Наречия воткнуть сюда считаю своим долгом.

Про вехи правления Екатерины Великой:

Чтоб с финансами в империи немного разобраться

В шестьдесят девятом — начат выпуск ассигнаций.

! Можно придумать и свою рифму - не обязательно красивую, корявые даже лучше запоминаются. Вроде такой: “Восемьсот шестьдесят второй — Рюрик к нам пришел домой”. Или попроси нейросеть зарифмовать.

3. Шифровки.

Еще вариант - зашифровать, подключив ассоциации. Лучше всего забавные, потому что смешное лучше запоминается.

Для экзамена по обществознанию формы чувственного познания (представление, ощущение, восприятие) можно обозначить как П(л)ОВ. А формы рационального познания (суждение, умозаключение, понятие) - как СУП.

Правило про суффиксы –чик, - щик точно запомнится по слову ДЖаЗиСТ - в нем есть все согласные, после которых пишется -чик.

Три закона Ньютона:

1. Не пнешь - не полетит (инерция).

2. Как пнешь, так и полетит (сила - это масса, умноженная на ускорение: F = ma).

3. Как пнешь, так и получишь (действие и противодействие).

Умножение и деление положительных, отрицательных чисел: если "+" умножить на "+" получается "+" (друг моего друга мне - друг) "+" умножить "-" = "-" (друг моего врага для меня враг) "-" умножить "-" = "+" (враг моего врага для меня друг) "-" умножить на "+" = "-" враг моего друга для меня враг.

На ассоциациях построена известная мнемотехника - метод Цицерона: нужно мысленно "развесить" на видных местах в хорошо знакомой комнате ассоциации-напоминалки. О маршале Жукове может напомнить жук на двери, а малина на столе - маршала Малиновского.

4. Кто крайний на дворцовые перевороты?

Помощниками могут стать даже мемы - особенно когда накрывают чувства, которые кроме как мемом и не выразишь. Ну и выражайте! Не получается - поищите на пинтересте или в тик-токе. Там уже есть коллекции на разные запросы. Например, про дворцовые перевороты и разных исторических личностей.

5. Карточки “знаю” - ”не знаю”.

Повторить и запомнить помогут карточки с заданиями: на одной стороне - правило, на другой - пример его применения, вопрос - ответ, английское слово - перевод, дата - событие.

Как учить? На каждый предмет - свои карточки. Делаем 10-20 штук. Все будем раскладывать на три стопки: “не знаю”, “знаю”, “знаю твердо”. Первый день: ответил за 3 секунды - кладешь карточку в “знаю”, нет - в “не знаю”. Второй день - прогон “не знаю” и “знаю”. Верные ответы из “знаю” перемещаешь в “знаю твердо”. Дальше: “не знаю” - ежедневно, “знаю” — через день, “знаю твердо” - раз в неделю.

6. Конспекты в картинках.

Для закрепления материала можно завести специальную тетрадь по каждому предмету. Выучил тему – набросай схемы самого важного или рисунки. Польза в том, чтобы не конспектировать словами, а творчески переработать информацию. Даже корявый рисунок запомнится лучше, чем текст. Кроме того, рисуя, ты прорабатываешь тему и по ходу видишь, где есть пробелы.

Исключения из правил хорошо запоминаются благодаря раскраскам: закрашивайте слова разным цветом и учите.

7. Меняй локацию, выступай.

Если нужно запомнить большой объем информации, меняйте локацию: одну тему выучил за столом, вторую – на кухне, третью - в парке. Чем больше дополнительных ассоциаций-“зацепок”, тем больше уляжется в памяти и потом вспомнится на экзамене.

Важный момент - выученное нужно повторять. Но не просмотреть конспект - от этого толку мало. Нам нужно активное повторение: посмотреть видео по теме, обсудить с кем-то, пройти тест, выступить с докладом на уроке. Или поиграть в настолки вроде “Активити”, где жестами нужно будет объяснять понятия, нужные для экзаменов.

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