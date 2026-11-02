Наши золотые! Российская сборная выиграла Международную олимпиаду по географии

Сборная России — чемпион MY-GEO 2026. Фото: Олег Умаров, rgo.ru

Международную молодежную олимпиаду по географии принимала федеральная территория «Сириус». MY-GEO-2026 проводилась впервые. В ней приняли участие старшеклассники из 11 стран.

Организаторы - Русское географическое общество (РГО) совместно с образовательным фондом «Талант и успех» при поддержке Минпросвещения России. Олимпиада прошла по поручению Президента России Владимира Путина.

Было три тура, каждый направлен на всестороннюю проверку знаний и навыков участников. Акцент сделали на практико-ориентированные задания: школьники решали задачи, максимально приближенные к работе профессиональных географов, включая полевые исследования, анализ данных и разработку предложений по развитию территории.

В командном зачете первое место заняла сборная России. Второе разделили Бангладеш и Абхазия, третье - команды Приднестровья, Италии и Пакистана.

Все шестеро ребят, представлявших нашу страну, взяли золотые медали. В состав сборной вошли победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников:

Сергей Дудин (Школа Центра педагогического мастерства, Москва);

Юлия Зайцева (Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника, Москва);

Михаил Перунов (Школа «Летово», Москва);

Тимофей Попов (Одинцовский «Десятый лицей», Московская область);

Денис Смирнов (Областная гимназия им. Е.М. Примакова, Московская область);

Бекболат Тулигенов (Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва)

Сергей Дудин также признан абсолютным победителем по итогам состязаний.

- Эта олимпиада помогла нам, организаторам, по-новому взглянуть на суть подготовки юных географов. Великие ученые — Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Нильс Бор — известны не только своим умом, но и азартом, яркостью, а главное — умением делать практический результат, которым мы пользуемся до сих пор. Именно этому мы хотим научить новые поколения исследователей: не просто обладать академическими знаниями, но и развивать способности мыслить нестандартно и решать реальные задачи, — подчеркнул Первый заместитель Исполнительного директора РГО Илья Гуров.

На память участники олимпиады высадили деревья в Олимпийском парке, на Медальной площади - лавр благородный и османтус (душистую оливу) - такова традиция всех международных олимпиад в Сириусе. Она символизирует сотрудничество, обмен знаниями и бережное отношение к общему дому — планете Земля.

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Три вопроса для знатоков

Их задали залу ведущие церемонии закрытия олимпиады перед тем, как объявить результаты. Хотите проверить, как у вас с географией?

1. Представьте, два человека прилетели в Москву. Один из города Доха, другой из Урумчи. Летели примерно одинаковое время, но второй чувствует себя гораздо более уставшим. Почему так может быть?

2. План какого города часто сравнивают с силуэтом самолета?

3. Какая гора является самой высокой, если измерять от Основания на океанском дне до ее вершины?

Ответы:

1. Доха и Москва живут по одному времени, а Урумчи на 5 часов впереди. Путешественнику из Урумчи было сложнее перестроиться.

2. Это город Бразилия. При взгляде сверху на него четко прослеживается форма летящего самолета, ориентированного на юго-восток.

3. Мауна-Кеа. Значительная часть этой вулканической горы скрыта под водой.

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