«Тревога и страх парализуют»: актер Сергей Романович признался, что должен банку 24 млн рублей

Актер Сергей Романович Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Звезда сериалов «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга» Сергей Романович рассказал о серьезных финансовых трудностях. Актер признался, что его долг перед банком достиг 24 миллионов рублей, а ежемесячные обязательства превышают миллион. По словам артиста, он хорошо знает, каково это бояться потерять все и не понимать, откуда взять силы двигаться дальше.

О своих переживаниях Сергей рассказал в опубликованном в соцсетях видео. Актер не стал скрывать масштаб финансовой нагрузки и объяснил, почему постоянное напряжение порой мешает даже начать что-то делать. «Я должен банку 24 миллиона, и у меня ежемесячных обязательств примерно больше миллиона с учетом детского сада, всех кредитов и так далее. И мне очень знакома тревога, когда тебе кажется, что ты станешь бомжом, умрешь с голода, ты не знаешь, что делать», — признался артист.

По словам Романовича, страх и апатия могут настолько захватить человека, что он перестает предпринимать хоть какие-то шаги. Сам актер тоже сталкивался с этим ощущением, но со временем пришел к выводу: единственный выход — это продолжать действовать, даже если решение проблемы пока кажется невозможным.

«И вот что я хочу сказать тем людям, кто проходит через подобное, потому что очень часто многие люди в стрессе, их начинает парализовывать. И ощущение, что просто нет сил, нет ресурса двигаться дальше. Страх, полная апатия. И человек просто обездвижен. И вот единственное, что я понял, это глаза боятся, а руки делают. Твой самый правильный выбор, который ты можешь сделать, это просто продолжать действовать. У всех у нас разного уровня проблемы. У меня на уровне того, что я там 24 ляма должен, у кого-то на уровне, что ему там надо 50 тысяч. Это тревога, с ней надо научиться работать. И надо просто ее принять, прокрутить самый негативный сценарий в голове, понять, что тебя не убьют, ничего не будет, и просто задавать себе вопрос: что я могу сделать прямо сейчас? И идти, и делать», — объяснил артист.

Романович добавил, что переживания сами по себе не помогут заработать деньги или выбраться из долгов. Напротив, они отнимают силы, которые можно направить на решение финансовых вопросов. Поэтому актер призывает искать возможности, обращаться за помощью и не останавливаться после первых неудач. «Вот, да, я боюсь, мне страшно, я переживаю, но что я могу с этим сделать? Какие попытки я могу предпринять? Какие причины я могу создать? Кому я могу написать? Какое действие я могу предпринять? Все получится, ребята, просто продолжайте двигаться», — обратился Сергей к подписчикам.

Еще в январе Романович рассказывал KP.RU, как лишился 20 миллионов рублей из-за мошенников. Тогда актер признался, что вложился в инвестиционный проект, однако в итоге столкнулся с обманом. «Как Долину меня кинули», — говорил актер. Сергей также объяснял, почему потерял крупную сумму. По его словам, он принимал финансовые решения, практически ни с кем не советуясь, хотя жена пыталась его отговорить. После неудачного опыта актер изменил подход к семейному бюджету и заявил, что теперь все денежные вопросы они решают вместе.

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