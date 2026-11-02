«Возраст, с трудом ходит. Ей трудно ездить сейчас»: Александр Орлов рассказал, как себя чувствует Лия Ахеджакова

Сцена из спектакля «Мой внук Вениамин» Фото: Татьяна ЗИМНЯЯ.

В Ташкенте отменили спектакль «Мой внук Вениамин» с участием Лии Ахеджаковой за несколько часов до начала. «Спектакль отменен по техническим причинам», — сообщили организаторы гастролей. Якобы декорации застряли на границе с Узбекистаном. Хотя в спектакле довольно аскетичная сценография, как и в большинстве антреприз, – несколько табуреток в интерьере скромной советской кухни.

Новую дату спектакля не назначили, зрителям вернули билеты и принесли извинения. Зрители не верят, что причина отмены - не успели довезти табуретки: ««Технические причины» для спектаклей/концертов - это отсутствие продаж билетов, как правило». «Скорее всего или мало продали, или не продали совсем». Некоторые объясняют отмену – «политикой». Автор пьесы «Мой внук Вениамин» - Людмила Улицкая*, признанная в РФ иностранным агентом. Лия Ахеджакова, бывало, незнамо что несла со сцены, особенно, когда её провоцировали из зала… Зачем дружественному РФ Узбекистану такие гастроли.

Но версия скромных продаж билетов в приоритете. Спектаклю «Мой внук Вениамин» с Ахеджаковой больше 10 лет. После ухода актрисы из театра «Современник», эта постановка – её главный гастрольный проект. С этим спектаклем она объехала полмира – Израиль, Лондон, Париж, Прага… Где только не была. Зрители, которые хотели увидеть Ахеджакову в роли Эсфирь Львовны из Бобруйска, уже спектакль посмотрели. Молодежи «пронзительные истории семейных отношений» из 80-х не очень интересны.

Удивительно другое, как у 88-летней Лии Меджидовны хватает сил мотаться по белу свету. Где она сейчас, как поживает, мы спросили её соседа по даче режиссера Александра Орлова.

- Буквально за стенкой живем (Александр Орлов и его жена актриса Алла Будницкая – Ред.), но не видимся с Лией и не общаемся, - говорит Александр Сергеевич. – Но, по-моему, Лия постоянно здесь на даче во Внуково. Её голос я слышу. Она с мужем Володей живет.

- Вы совсем не общаетесь?

- Здороваемся, парой слов можем переброситься. Раньше часто ходили друг другу в гости. Из кухни в кухню у нас есть переход. Ну а теперь… идеологические разногласия. Или стали не нужны друг другу.

- Случайно не знаете, почему спектакль вашей соседки отменили в Ташкенте?

- Этим должно было закончиться… Уже возраст, Лия с трудом ходит. Ей трудно ездить сейчас.

* - внесена в список иноагентов в РФ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке