Украинка родила Роману Абрамовичу восьмого ребенка: что известно об избраннице миллиардера

Роман Абрамович был трижды женат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Поклонники обсуждают пополнение в семье Романа Абрамовича. Как уверяют сплетники, многодетный миллиардер снова стал отцом. Матерью восьмого ребенка 60-летнего бизнесмена стала украинка Наталья Гоций.

Слухи об отношениях Романа Абрамовича с украинкой Натальей Гоций появились в 2023 году. А на днях пара вышла в свет. Миллиардер и его избранницу заметили на международном арт-фестивале в Баку.

Теперь же масла в огонь подлили ушлые светские хроникеры. Они уверяют, что женщина родила бизнесмену восьмого ребенка. "Да, в общем, у них и ребенок общий есть. Чего б не свозить девушку на фестиваль и хоть ненадолго отвлечь от йоги и других тренировок, по которым она упарывается", - объявили сплетники.

Избраннице миллиардера 42 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В свою очередь, Ксения Собчак подтвердила, что пара четыре года вместе. "Они встречаются уже давно. Но все томились лишь на уровне слухов. Искусство обличает?" - написала в блоге жена Константина Богомолова.

В этом году Наталье исполнилось 42 года. У Гоций за плечами карьера модели. В 2004-м она победила в международном конкурсе. Женщина сотрудничала с ведущими модными домами, появлялась на страницах глянца. Ее часто обвиняли в пропаганде анорексии. Гоций объясняла, что страдала от анорексии во время модельной карьеры.

Гоций увлекается йогой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

У нее есть двое сыновей от бизнесмена Руслана Нижника. Супруги заявляли о разводе в 2009 году, затем восстановили отношения, но позже окончательно расстались.

Абрамович, в свою очередь, был женат трижды. У него пятеро детей от брака с Ириной Маландиной и двое от Дарьи Жуковой. Недавно стало известно, что миллиардер в очередной раз стал дедом. Теперь у него трое внуков.

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