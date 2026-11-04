Когда продавец обязан принять обратно исправный смартфон или телевизор: объясняет юрист

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вы покупаете смартфон (ноутбук, пылесос, телевизор, холодильник, стиральную машину). Продавец нахваливает товар, вы расплачиваетесь, приходите домой. Девайс работает исправно, но тут выясняется, что в другом сетевом магазине есть похожая техника, но чуть лучше и даже продается со скидкой. Можно ли вернуть устройство первому продавцу?

РАЗОНРАВИЛАСЬ МОДЕЛЬ - ПРОБЛЕМА ПОКУПАТЕЛЯ

Увы и ах. Исправный смартфон, который не подошёл по цвету, форме, комплектации, разонравился, или просто потому, что в соседнем магазине есть такие же, но дешевле - вернуть в магазин нельзя. Как и все другие технически сложные товары надлежащего качества с гарантией не менее года. Они не подлежат обмену и возврату согласно Закону о защите прав потребителей и постановлению правительства, в котором утвержден перечень невозвратных товаров.

ЗА НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОТВЕЧАЕТ ПРОДАВЕЦ

Из этого правила есть одно исключение - если при продаже продавец предоставил вам недостоверные сведения о товаре. Иначе говоря, ввел в заблуждение.

Нечто похожее произошло недавно с коллегой Григорием в салоне, работающем под брендом одного из сотовых операторов.

Григорию понадобился для работы второй смартфон с объемом оперативки не менее 8 Гб. Юноша за стойкой салона предложил телефон за 12 тысяч рублей: «Здесь 8 гигабайт, это и на коробке написано!»

Григорий принес телефон домой, и тут выяснилось, что пользоваться им невозможно: приложения виснут, девайс приходится перезагружать, но лучше от этого все равно не становится. И тут Гриша решил внимательно прочитать, что написано на коробке. А там под крупным «8Гб» мелким шрифтом: «4+4». То есть, физической оперативки 4Гб, а еще 4 - это возможность виртуального расширения.

Юноша за стойкой принять смартфон обратно отказался: исправная сложная техника обмену и возврату не подлежит.

ВОЗВРАТ ТОВАРА: КОГДА ИНФОРМАЦИЯ РЕШАЕТ ВСЕ

- Работник салона неправ, поскольку в данном случае спор касается не качества товара, а недостоверной информации, - объяснила KP.RU адвокат Светлана Жмурко. - Согласно статье 10 Закона о защите прав потребителей продавец обязан предоставить сведения, позволяющие сделать правильный выбор. Крупная надпись «8 ГБ» при мелком шрифте «4+4» этой задачи не выполняет. Аргумент салона о невозможности возврата сложной техники здесь не работает, поскольку товар возвращается не потому, что «не подошел», а потому что продавец не предоставил достоверную информацию и товар не соответствует цели, о которой покупатель прямо сообщил.

Статьей 12 закона установлено, что в случае предоставления неполной или недостоверной информации потребитель вправе отказаться от договора и вернуть деньги.

КАК ЗАСТАВИТЬ ПРОДАВЦА ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ

- Доказать, что информация была недостоверной можно несколькими способами, - консультирует Светлана Жмурко. - К тому же основное бремя доказывания лежит на продавце, именно он должен подтвердить, что информация была полной и понятной. Со стороны покупателя надо зафиксировать сам факт запроса и реакцию продавца.

Если продавец отказывается принять товар обратно и вернуть деньги при непосредственном обращении в магазин, направьте продавцу письменное обращение: «такого-то числа при покупке смартфона я сообщил, что мне требуется устройство с памятью не менее 8 ГБ. Продавец рекомендовал эту модель, указав на надпись 8 ГБ. Фактически память 4 Гб, что не позволяет использовать нужные приложения. Требую расторжения договора и возврата денег».

Обращение нужно направить заказным письмом на юридический адрес продавца (он есть в кассовом чеке и на информационном стенде в самом магазине).

- Письменное обращение и ответ на него подтверждают, что было заявлено требование о расторжении договора и возврате денег и указано основание о недостоверной информации о памяти, - продолжает адвокат. - Сфотографируйте коробку так, чтобы был виден контраст: крупное «8 ГБ» и мелкое «4+4». Это наглядно показывает, что информация подана вводящим в заблуждение образом.

Если при покупке был свидетель, он может подтвердить запрос и ответ продавца в суде.

- Не нужно доказывать, что продавец хотел обмануть. Достаточно доказать, что покупатель сообщил о потребности в 8 ГБ, а товар эту потребность не удовлетворил, и что информация на упаковке объективно не позволяла правильно оценить характеристики, - подытожила Светлана Жмурко.

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