Юлию Мендель подозревают сразу по двум тяжким статьям Уголовного кодекса Украины. Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Какое все-таки мелкое и убогое мстительное животное этот ваш украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский. Он мстит даже женщинам, с которыми, как говорят, когда-то грешил. Кто знает, может, он таким способом вымаливает прощенье у собственной супружницы Олены «скумбрии по 8 гривен». Но это вряд ли, ведь он сделал все, чтобы максимально дистанцироваться от процесса. Ах, ну как же? Я же забыл вам рассказать суть дела. Сегодня «просрочка» Зеленский умотал в Берлин. Его туда пригласили, завтра он уже будет в Брюсселе, Он, вообще, уже достаточно долгое время за границей проводит больше времени, чем дома. Хотя, с другой стороны, это еще вопрос, где у него теперь родной дом? И как раз во время его отсутствия в Киеве Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора (вдвоем, поодиночке, наверное, не справились бы) заочно предъявили подозрение (та самая знаменитая украинская «пидозра») в государственной измене бывшему пресс-секретарю Зеленского Юлии Мендель.

Как сообщили в СБУ, Мендель подозревают сразу по двум тяжким статьям местного Уголовного кодекса - по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения, а также по частям 2 и 3 статьи 436-2 — оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии России против Украины и героизация ее участников. На самом же деле все «преступление» Мендель состоит в том, что, начиная с мая нынешнего года она регулярно и последовательно критикует Зеленского и его режим.

Самого «просроченного» в одном из интервью знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону Мендель назвала одним из главных препятствий на пути к миру и заявила, что украинское руководство сознательно затягивает боевые действия. В целом ряде интервью она откровенно говорила не только о коррупции, принявшей при «просроченном» массовый характер , но и о том, что украинское руководство сознательно затягивает войну, при этом, раскрывает несостоятельность Зеленского во главе государства.

Каждое откровение Мендель, а она многое рассказала и про личность Зеленского и его бывшей «правой руки» Ермака с его увлечением «черной магией», воспринималось в Киеве крайне болезненно. Еще бы, Мендель была совсем-совсем рядом с Зеленским, и знала много такого, о чем обычные люди даже не догадывались.

В результате в сентябре Зеленский отдал распоряжение ввести против его бывшего пресс-секретаря персональные санкции, что РНБО Украины немедленно сделала, причем, санкции были введены сроком на 10 лет. Ей заблокировали активы на Украине, запретили проведение финансовых операций и перекрыли доступ к ее аккаунтам в соцсетях для украинской аудитории. Впрочем, к тому времени Мендель уже давно была за границей. Тогда же она предположила, что в отношении нее будет возбуждено уголовное дело, поскольку на Украине назначили проведение лингвистической экспертизы текстов ее интервью и других публичных выступлений.

- Если эта экспертиза завершится, мне предъявят обвинения в государственной измене. На Украине в условиях военного положения за это предусмотрено от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения, - напророчила она тогда. Что, впрочем, зная характер ее бывшего шефа, было совсем не трудно. А уж его-то, тем более, в ипостаси государственного деятеля она знает, наверное, чуть ли не лучше, чем его жена или мама.

Окажется ли она так же права и насчет приговора себе? Или же Зеленский скопытится раньше?

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