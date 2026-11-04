Почти полмиллиона изображений создали участники фестиваля ИИ-искусства

Фото: Сбер

Фестиваль ГигаАрт начался в День России и завершается в День народного единства. Инициатива стала частью празднования 185-летия Сбера и проходит под слоганом «Объединены ИИ-искусством. Из России с любовью». 4 ноября организаторы подвели итог: сотни тысяч людей из разных регионов вместе с ИИ-помощником ГигаЧат создавали свой образ страны. Жюри фестиваля отобрало 340 лучших работ — их уже транслируют на медиафасадах по всей России.

Участники ставили нейросети задачу сгенерировать образ страны, например, через народные промыслы, природу, литературу и местные истории. За время фестиваля было создано около полумиллиона изображений.

— У каждого из нас своя Россия. Для кого-то это природа родного края, для кого-то — любимые с детства книги или истории своего города. Мы предложили людям с помощью искусственного интеллекта рассказать о том, что им дорого. И увидели, как тысячи разных историй складываются в один большой портрет нашей страны. Технологии не заменили человеческое творчество, а дали возможность выразить себя тем, кто, возможно, никогда не пробовал рисовать. Так в год своего 185-летия Сбер напоминает, что у искусства нет границ: образ России, созданный тысячами людей, объединил жителей всей страны. Творчество сближает людей сильнее, чем их разделяют расстояния и языки. С Днем народного единства! — обратился с поздравлением старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций банка Владислав Крейнин.

Промокампания, вдохновленная фестивалем Гига-Арт, проходит на медиаэкранах по стране до 6 ноября.