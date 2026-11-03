Шесть томов из истории русской разведки увидят свет

В Москве объявили лауреатов Премии имени Тарле. Фото: РВИО

На Остоженку накануне Дня народного единства съезжались высокие гости. От помощника Президента России Владимира Мединского до главы СВР Сергея Нарышкина. Подтягивались министры и заместители министров. Кто-то с опозданием - из-за больших и срочных государственных дел.

В зале имени Горчакова в историческом здании МГИМО вручали премии имени великого историка Евгения Тарле.

Надо сказать, что премия имени Е. В. Тарле в области популяризации истории России и достижений исторической науки учреждена была в прошлом году. Инициатива исходила от главы РВИО Владимира Мединского. А также от ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Академик Александр Чубарьян поддержал.

В 2026 году номинантами премии стали 47 добрых людей. Все они немало потрудились на ниве исторического просвещения.

В историческом здании МГИМО вручены награды премии Евгения Тарле. Фото: РВИО

РАЗВЕДКА НА ПОСТУ

Лауреатом Премии Тарле I степени стал Сергей Нарышкин. Глава Службы внешней разведки и руководитель Российского исторического общества способствовал изданию рассекреченных материалов из архива СВР к 80-летию Победы. Пастырской рукой его подвел к трибуне митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Тихо улыбнулся главному разведчику.

Лауреатом Премии Тарле I степени стал глава СВР и руководитель РВИО Сергей Нарышкин. Фото: РВИО

Разведчик был скромен:

- Символично, что высокое жюри оценило работу СВР по подготовке сборника архивных документов. Того шеститомника, в котором проливается свет на отдельные страницы истории отношений 30-40-х годов прошлого века. В том числе, пополняются наши знания о причинах и ходе Великой Отечественной и Второй Мировой.

После нескольких изящных пассажей Сергей Евгеньевич с большой статуэткой в руках, наклонив голову как таран, стремительно покинул горчаковский бело-зеленый зал со сложной акустикой.

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ

Лауреатом II степени стал историк и писатель, член Научного Совета РВИО Артём Драбкин. Он с соратниками зафиксировал более 3000 интервью ветеранов Великой Отечественной. Помог увидеть свет 23 изданиям тиражом в полмиллиона книг. Поучаствовал в сценариях 42 документальных фильмов.

Писатель был благодарен:

- Премия не совсем моя. Она всех историков, которые больше 25 лет вместе со мной собирали воспоминания ветеранов. Писали книги, сценарии документальных фильмов. За каждым из этих проектов - труд десятков людей. Каждый из них получил такую высокую оценку! Для нас это очень важно — и это стимул продолжать работу дальше.

Лауреатом II степени стал историк и писатель, член Научного Совета РВИО Артём Драбкин. Фото: РВИО

Он сказал, что к 2045-му году, к столетию победы в войне выйдут 60 томов. Не факт, что все из ныне живущих их прочтут. Но важно, что тома выйдут

ОСОБАЯ ПАПКА

Лауреатом Премии Тарле III степени стал популярный писатель и телеведущий Леонид Млечин. Который выпустил почти два десятка книг в серии «Жизнь замечательных людей» и стал соавтором телепроектов «Особая папка» и «Документальное кино».

Публицист был потрясен:

- Я не представлял лет сто назад, что личные дела — это самое секретное. Настолько волнующее. Я был просто захвачен этими фактами. Одна из важнейших миссий РВИО - возвращение в историю тех людей, которые никогда и нигде ранее не упоминались…

Лауреатом Премии Тарле III степени стал популярный писатель и телеведущий Леонид Млечин. Фото: РВИО

Потом седой как лунь Млечин, пробираясь к выходу из исторического зала, попал в окружение коллег-телевизионщиков и «сдал все пароли и явки».

УЧЕНЬЕ - СВЕТ

В 2026 году РВИО впервые учредило специальную номинацию – «Премия имени Тарле. Учитель».

В список номинантов вошли 26 учителей из 11 регионов России. На конкурс пришли 983 заявок из 75 регионов России. 15 из них стали призерами и победителями.

Лауреатом «Премии Тарле. Учитель» I степени стал Джон Шемякин из Самарской области. Учитель истории и обществознания, он преподает мировую художественную культуры в самарском образовательном центре «Южный город». Две сотни его видеороликов собрали десятки миллионов просмотров.

Лауреатом «Премии Тарле. Учитель» I степени стал Джон Шемякин. Фото: РВИО

Педагог с шотландско-камчадальскими корнями был оптимистичен:

- Предлагаю предоставить учителям России статус госслужащих. После армии, флота и правоохранительных органов других таких людей на службе у страны просто нет. Опора государства - это учителя средней школы нашей с вами любимой родины.

Лауреатом премии II степени в номинации «Премия Тарле. Учитель» стал Антон Пчелинцев, старший преподаватель кафедры истории МГУ имени Ломоносова, и учитель истории гимназии МГУ. А премию III степени получила Евгения Меньшикова из Бурятии. Она преподает историю, обществознание и право в лицее-интернатае №61. И её авторская разработка «Декодер истории» развивает у ребят навыки критического мышления и работы с информацией.