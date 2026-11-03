Екатерина Райкина умерла в больнице Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

В Москве умерла дочь Аркадия Райкина. 88-летняя актриса скончалась в больнице. Причиной смерти Екатерины Райкиной стала продолжительная болезнь. В последнее время артистка была прикована к постели.

Екатерина Райкина в последнее время находилась в тяжелом состоянии. В октябре актрису госпитализировали в одну из больниц Москвы с острым внутренним кровотечением в кишечнике.

Актриса прожила 88 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Врачи проводили интенсивную терапию, чтобы стабилизировать состояние заслуженной артистки, однако недуг взял верх. 3 ноября 2026 года знаменитости не стало.

Сын Алексей Яковлев подтвердил печальную новость. По его словам, в последние годы мама тяжело болела и уже не могла самостоятельно вставать с постели.

Напомним, Екатерина Аркадьевна около 50 лет служила в Театре имени Вахтангова. "Я родилась актрисой", - признавалась она спустя годы. Актриса снялась в 29 фильмах. Наиболее известные из них "Софья Перовская", "Благочестивая Марта", "Замыслил я побег".

Константин Райкин заботился о сестре Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета.

У артистки было три мужа. На третьем курсе театрального института она сыграла свадьбу с Михаилом Державиным. Райкин одобрил выбор дочери, но молодожены редко виделись: работали в разных театрах и постоянно гастролировали. Через два года они развелись. Актриса признавалась, что влюбилась в другого.

Вторым ее супругом стал Юрий Яковлев, который был старше ее на 10 лет. Роман вспыхнул на гастролях. Яковлев бросил беременную жену Киру Мачульскую, а Райкина ушла от Державина, даже гнев отца не смог остановил ее. Их брак длился три года. Екатерина Аркадьевна родила сына Алексея. Во время одной из поездок пьяный Яковлев уснул за рулем, едва не погубив беременную Райкину. К счастью, сын родился здоровым. Екатерина Аркадьевна винила Яковлева в пьянстве, он же утверждал, что полюбил другую. Долгие годы Райкина не позволяла ему видеться с сыном, но позже отношения наладились.

В середине 1960-х годов Райкина вышла замуж за актера Театра имени Вахтангова Владимира Коваля. Актер был младше избранницы на четыре года. Однако и этот союз потерпел крах. Они около 15 лет жили раздельно, сохранив официальные отношения. Бывшие супруги тепло общались вплоть до смерти Ковал.

Райкина пережила всех своих бывших мужей. Яковлев и Коваль скончались в 2013 году. Державина похоронили в 2018-м.

Екатерина Аркадьевна с сыном Алексеем Яковлевым Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Актриса жила одна. О ней заботился сын Алексей, помогал знаменитый брат Константин Райкин.