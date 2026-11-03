Константин Хабенский: Поднимая цены на билеты, мы защищаем себя от перекупщиков

Константин Хабенский Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Пять лет назад Хабенский возглавил Московский Художественный театр, сменив на этом посту режиссера Сергея Женовача. Разговор с журналистами был похож на отчет о проделанной работе. «Не прокачка эмоций», за которой, как говорит Хабенский, зрители приходят в театр, а сухая статистика, цифры и успехи за пять лет. Они налицо.

- За это время на трех сценах МХТ вышли 54 новые постановки. Валовой сбор увеличился в 3 раза, с 650 миллионов до 2 миллиардов рублей, - рапортовал народный артист. - Цены на билеты выросли в 2-3 раза. На Основной сцене билеты стоят в среднем 5000 - 6000 рублей. Но можно купить место на балконе по 600-700 рублей. Заполняемость зрительных залов сегодня – 99, 78%, пять лет назад было – 90,5%. Зарплаты в театре выросли на 60%. Мы вернули ежемесячную доплату сотрудникам с детьми - 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет. И поставили амбициозную задачу - стать главным драматическим театром страны. С репертуаром на любой вкус. Театр дышит, не замыкается только на постановках. Мы проводим творческие встречи, мастер-классы, премию МХТ для молодых творцов и конкурс короткометражного кино.

Худрук МХТ рассказал про удачный запуск сувенирной продукция: «маркетинг стал продолжением художественного высказывания, у нас одна из лучших сувенирных лавок в Москве». Ещё обновили сайт, работают с социальными сетями и департаментом транспорта, чтобы на карте «Тройка» и на остановках было изображение Художественного театра.

Про назначение ректором Школы-студии МХАТ

- Когда поступило предложение руководить Школой-студией, я подумал, что это логично: МХТ, музей МХАТ, Школа-студия - единая экосистема, - сказал Хабенский и пообещал не устанавливать «свои порядки». И пока не преподавать.

- Я зашел в Школу-студию как менеджер, который должен обеспечить преподавателей и студентов всем необходимым. Мы подумали: надо выбрать цвет и сделать в этом цвете униформу для студентов - для занятий по пластике и актёрскому мастерству. Как у футболистов. Это первый шаг… Дальше будем смотреть.

Рассказал, что с его подачи создано содружество выпускников Школы-студии, состоявшиеся актеры проводят мастер-классы для студентов. И ещё - про целевой капитал для стипендий:

- Когда я узнал, какая стипендия у отличников, я спросил: на сколько часов вам этой стипендии хватает? Надо стимулировать студентов, чтобы Школа- студия МХАТ была ценна не только талантливыми ремесленниками в разных областях, но и людьми с широким образованием и кругозором, которые могут поддержать разговор на любую тему.

О воссоединении двух МХАТов

- Наверное, со временем это произойдёт - театры снова станут единым целым, но это не должно проходить так же болезненно, как было при разделе на МХАТ им.Горького и МХТ им.Чехова. Объединение должно проходить цивилизовано.

Рассказал о том, что МХТ ждет капитальный ремонт.

- Нам пока хватает трёх площадок – Основной, Малой и Новой сцены. Но в конце сезона начнется капитальный ремонт (сперва на Новой сцене). Нам придется искать площадки, чтобы играть спектакли. Готовимся к гастролям по Москве.

В конце Хабенский объяснил, почему такие высокие цена на билеты в МХТ, особенно на дефицитные спектакли - до 40-50 тысяч.

- Мы поднимаем цены, чтобы не отдавать деньги перекупщикам. Так мы защищаем себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Константин Хабенский высказался о скандальном «Гамлете»: «Претензий к Юре Борисову нет»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке