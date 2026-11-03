Студенческий брак с Державиным, головокружительный роман с Яковлевым и недолгий союз с Ковалем: Как распались три брака Екатерины Райкиной

Екатерина Райкина умерла после болезни Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Смерть заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной подтвердил её сын Алексей Яковлев. Екатерина Райкина скончалась в больнице после продолжительной болезни.

В октябре её госпитализировали с подозрением на внутреннее кровотечение. С тех пор она находилась под наблюдением врачей.

Екатерина Райкина родилась в Ленинграде. Там и случился эпизод, который определил её дальнейшую судьбу и профессию.

Когда в Ленинград приехал на гастроли Вахтанговский театр, срочно потребовалась замена на роль Козетты в спектакль «Отверженные». Друг семьи Райкиных режиссер Николай Акимов порекомендовал 12-летнюю Екатерину Райкину.

Её дебют на сцене прошёл успешно, а успех предопределил судьбу. После школы Екатерина поступила в Театральное училище им. Щукина. Звездный папа ей не помогал, считая неприличным любые протекции. Ещё студенткой она исполнила две главные роли на сцене Театра Вахтангова – Фани в постановке «Ангела» и Катю в спектакле Юрия Любимова «Много ли человеку надо?» (это был его режиссёрский дебют).

Как вспоминают её коллеги по театру, Екатерина Райкина была словно создана для Вахтанговского театра – миниатюрная, лёгкая, остроумная, обаятельная.

Очаровательная, кокетливая Софья в дуэте с Юрием Яковлевым в «Дамах и гусарах», озорная Люсиль в «Мещанине во дворянстве», наивная Зелима в «Принцессе Турандот», Золушка в одноимённом спектакле и Принцесса в спектакле «Кот в сапогах», Полли в «Миллионерше», Майя в «Иркутской истории», Катя в «Двенадцатом часе», служанка Ира в «Антонии и Клеопатре», Марина в «Мартовских идах», Жёнка в «Степане Разине», Кадрия в «Тринадцатом председателе» - это всё Екатерина Райкина. Она играла много, успешно, при этом всегда чувствовала себя недооцененной в театре. Из-за этого очень страдала.

Такая же непростая была личная жизнь. Её первым мужем был Михаил Державин, за которого она вышла замуж на третьем курсе. Познакомились в Щукинском училище. Красивый талантливый зять очень нравился Аркадию Райкину. И всё было хорошо, пока Екатерина Райкина не «дорепетировалась» в театре с Юрием Яковлевым. Случился бурный роман, Райкина забеременела. В это же время жена Юрия Яковлева, Кира Мачульская, ждала от него дочь. Всё закончилось двумя разводами – Райкиной с Державиным и Мичульской с Яковлевым - и рождением детей. У Екатирены родился от Юрия Яковлева сын Алеша через 4,5 месяца после появления на свет дочки Мачульской Алены Яковлевой. Как позже в шутку называл её Михаил Державин - «дочь второго мужа моей первой жены».

«Я могла простить мужу любой недостаток, кроме пьянства, - рассказывала Екатерина Райкина. - Мой отец совсем не пил, а вот у Юры была такая проблема. Однажды то, что Яковлев выпил и сел за руль, едва не стоило нам жизни. В мае 1961 года, когда была на четвертом месяце беременности, мы ехали из Москвы в Ленинград на гастроли. Юра утолил жажду пивом и через некоторое время заснул за рулем. В итоге мы оказались в канаве», — признавалась артистка. Супруги разошлись, когда их сыну было три года. Юрий Яковлев был неисправимо влюбчив. Он ушел от второй жены к своей будущей третьей жене Ирине Сергеевой, которая родила ему сына Антона.

Третьим мужем Екатерины Райкиной стал актер Владимир Коваль. Но и этот союз не продлился долго - не сошлись характерами.

В 2009-м Екатерина Райкина уволилась из Театра им.Вахтангова и занялась архивами своего знаменитого отца.

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