Аллегрова продала за 75 млн рублей квартиру-«шубохранилище», подаренную мэром Лужковым

Ирина Аллегрова. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ирина Аллегрова избавилась от дорогой недвижимости на Нахимовском проспекте столицы. В свое время квартира площадью 150 квадратных метров досталась исполнительнице хита «Странник мой» даром – это был подарок бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Теперь артистка продала ее за 75 млн рублей.

Изначально квартир было две, Аллегрова объединила их в одну. В последние годы певица в квартире не жила – она использовала ее как хранилище для своих шуб.

Решив продать апартаменты, артистка больше года не могла найти на нее покупателя. По данным Mash, Аллегрова сделала в них незаконную перепланировку. Во время ремонта певица переложила водопроводные трубы, не согласовав перенос «мокрых зон». Кухню перенесли на место спальни, а спальню устроили на месте кухни.

В итоге возникли проблемы с документами. Планировка квартиры перестала совпадать с изначальным расположением комнат. Это отпугивало потенциальных покупателей. К тому же дизайн интерьера, любовно выбранный артисткой, уже устарел. Сам дом представляет собой панельную многоэтажку, стоящую на огороженной территории.

По словам риэлторов, квартиры подобной площади стоят от 88 миллионов рублей, но незаконная перепланировка и нарушения в документах делали сделку сомнительной.

Осенью квартиру все же продали – с большой скидкой. Риелтор предупредила новых владельцев, что если соседи предъявят претензии, им придется подать заявление в жилищную инспекцию на согласование уже выполненных изменений. Если узаконить переделку не получится, квартиру могут обязать вернуть к первоначальной планировке.

Сама Ирина Аллегрова живет в загородном особняке в поселке Ватутинки, в коттеджном поселке «Советский писатель». Артистка приобрела дом, хозяином которого когда-то был композитор Оскар Фельцман. Певица купила его еще в 90-х. Вместе с исполнительницей в доме живет семья ее дочери Лалы Аллегровой.

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