День единства и заботы: важные поводы от психолога позаботиться о себе именно сегодня

Фото: PerfectWave/Shutterstock/Fotodom

4 ноября - не только День народного единства, но и прекрасный День заботы о себе. Как в этот день, да и в любой другой, можно позаботиться о себе, обсудили с практическим психологом Лилией Лазаревой

- У нас есть много различных праздников, которые объединяют людей друг с другом, но вот официального праздника единения с собой нет. Хорошо, что есть День заботы о себе! – радуется Лилия Лазарева. – Ведь самый близкий человек в вашей жизни – это вы сами.

ПРАЗДНИК ДЛЯ СЕБЯ

Выходной посреди рабочей недели – отличный день! Можно провести его с друзьями и родными. А можно – с самим собой.

- Единение с собой – это умение, во-первых, быть перед собой честным. Честность перед собой: когда то, что вы думаете, чувствуете, говорите и делаете – это одно и то же. Когда вы умеете быть собой и проявляться в моменте, как чувствуете, без масок и игры, не боясь обидеть другого человека или чтобы быть для кого-то угодным и хорошим. Как негатив этого состояния: нечестность – это когда вы хотите одного, но делаете другое, потому что страшно, непривычно, или вас могут осудить или не принять, или потому что так логичнее поступать. Если вы в нечестности в первую очередь перед собой – это уже не забота о себе, - объясняет Лилия Лазарева.

НЕ СРАВНИВАЙ СЕБЯ НИ С КЕМ

Многие современные родители «прокачивают» навык – не сравнивай своего ребенка с другим, все дети индивидуальны! При этом взрослые забывают об этом навыке, когда думают «Я должен быть лучше, ведь мой друг… (коллега, сосед и т.д.) достиг большего».

- Принятие себя как такового – это отсутствие какой-либо оценки, осуждения, сравнения в свою сторону. Если мы себя сравниваем, критикуем, осуждаем - о какой заботе о себе может идти речь? – справедливо спрашивает Лилия Лазарева. - Научиться принятию себя можно, даже если кажется, что это невозможно или долго, но это только кажется. Внедрите в свою жизнь практику: как минимум себя не критиковать, не говорить о себе плохо. Даже можно завести «дневник зависти», где будете записывать дни, когда сравниваете себя с другими, чтобы отпустить эти привычки. Вам нужно увидеть, что они не дают вам ничего ресурсного и полезного, а лишь вводят в негативные состояния и отнимают силы.

Единение с собой – это умение, во-первых, быть перед собой честным. Фото: dekazigzag/Shutterstock/Fotodom

НАУЧИТЕСЬ СЕБЯ БЛАГОДАРИТЬ

- Очень важный момент в деле заботы о себе – умение благодарить себя, - считает Лилия Лазарева. – Это сложно. Особенно для людей, рожденных в СССР, привыкших к постоянной критике и самокритике. Мы часто ждем от себя результатов, успеха, достижений. А вот благодарить себя за любые свои действия не привыкли. А ведь все, что мы делаем в жизни – это вклад в свою же жизнь, и важно этот вклад принимать с благодарностью. По сути, благодарность себе – это принятие своих же усилий и умений. Внедрите благодарность себе в свой каждый день, и делайте это именно не для галочки, а найдите те моменты, за которые искренне хочется себя поблагодарить. И вы увидите, как ваше состояние и отношение к себе со временем станет еще лучше.

Даже простое на первый взгляд «Какая я молодец, что перегладила гору белья!» - это гораздо лучше, чем «Наконец-то сподобилась перегладить накопленное…»

Ну и самое главное: «Не забывайте в свой обычный режим дня включать заботу о теле – банальные зарядка, душ с любимым гелем, вкусный кофе или чай наедине с собой – это уже любовь и забота о себе, о своем эмоциональном состоянии, о своем образе мышления. Чем больше времени вы будете посвящать себе хотя бы в мелочах, тем счастливее и целостнее вы будете себя ощущать», - уверяет психолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Психосоматика – не миф: ученые убедительно доказали связь между психикой и физическим состоянием

«Такая же как мама!»: почему мы копируем или отторгаем поведение родителей

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы и реальность о том, как победить старость: интервью с косметологом Аллой Королевой