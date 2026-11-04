"На СВО позывные звучат на половине языков страны. А в рацию все кричат по-русски"

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Президент Владимир Путин вчера назвал Год единства народов «практической, живой иллюстрацией» новой Стратегии государственной национальной политики. Позволю себе добавить, что у Стратегии есть иллюстратор посильнее, и рисует он её уже пятый год — на передке и в тылу. Это СВО.

Формулу президент напомнил вчера на Совете по межнациональным отношениям: «В новой Стратегии государственной национальной политики – а она формулировалась при активном участии нашего Совета – была поставлена цель укрепления общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия, с опорой на межкультурный диалог, уважение к традиционным религиям».

Цель — общероссийская идентичность. Многообразие — условие, которое гарантирует государство: язык и вера каждого народа под защитой. Но национальная политика, замкнутая на одном многообразии, превращается в краеведческий музей — витрины нарядные, а страны за ними не видно. Поэтому работа над тем, чтобы человек в первую очередь ощущал себя гражданином России, будет усиливаться.

На фронте эту теорию давно сдали на практике. Бурят делит сухпай с дагестанцем, якут прикрывает татарина, в одном окопе - монархист и сталинист, нацбол и нацмен, позывные звучат на половине языков страны. А в рацию все кричат по-русски. Иначе не поймут.

Первым Героем России этой войны стал аварец Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го Кавказского казачьего полка ВДВ. 24 февраля 2022-го, раненый, в окружении, он подорвал последней гранатой себя и боевиков, чтобы его десантники вырвались. Дагестанец погиб за своих в казачьем полку.

Тыл — та же картина, только без касок. Маскировочные сети плетут в сельских клубах от Калининграда до Камчатки, и никто не спрашивает соседку, какой она национальности. Посылки на передок собирают и в мечетях, и в храмах, и в дацанах. Адресат у всех один.

С Днём народного единства, друзья. И отдельно — тех, кто встречает его в окопе, и тех, кто ждёт их дома.