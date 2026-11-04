"Зеленскому ловить больше нечего": На что способен Трамп после выборов в США

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Зампред Комитета Госдумы по международным делам, внук Сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал прошедшие в США выборы в Конгресс.

…- Вячеслав Алексеевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», биограф Никонова Александр Гамов вас побеспокоил.

- Здравствуйте, Александр.

- С Днем народного единства!

- И вас с Днем народного единства! Хороший праздник. Ну, и с Казанской иконой Божьей Матери.

- Да, конечно, сегодня мы отмечаем два этих славных праздника.

ПРЕЗИДЕНТ ТЕРЯЕТ И СЕНАТ, И ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

- А я вам звоню, Вячеслав Алексеевич, чтобы обменяться мнениями. Говоря по-нашему, в Соединенных Штатах прошли парламентские выборы, выборы в Конгресс. Как бы вы их прокомментировали? Насколько результаты ожидаемые? И сильно ли, на ваш взгляд, опечален господин Трамп?

- Ну, ответ на первый вопрос достаточно очевиден. Выборы прошли так, как, собственно, показывали опросы общественного мнения, что само по себе неожиданно.

- Почему?

- Потому что во все последние избирательные циклы американские опросы общественного мнения не совпадали с реальным голосованием.

Но на сей раз, действительно, демократы, судя по всему, ожидали очень внушительную победу. Масштабы бедствия для Трампа пока непонятны, поскольку не так давно закрылись последние избирательные участки, еще голоса считают, но уже более-менее ситуация ясна.

Трамп теряет и сенат, и палату представителей, что, конечно, его должно расстроить очень сильно. Это означает, что последние два года его президентства он будет в статусе хромой утки… Как бы он ни пытался доказать обратное. И ему будет крайне сложно проводить какую-либо свою повестку дня во многих вопросах, в том числе и внешнеполитических.

Хотя внешняя политика – это прерогатива президента, но и здесь, я уверен, Конгресс постарается вставлять ему палки в колеса.

Ну, и, естественно, в последнее двухлетие Трампа все будет связано с подготовкой к выборам 2028 года, в которых он принимать участие уже не может. И и демократы, конечно, постараются устроить республиканцам как можно более сложную жизнь, не исключая постановки вопроса об импичменте Трампа и так далее.

То есть это будет период острой внутриполитической борьбы в США.

- Ну, импичмент вряд ли грозит даже хромой утке?

- Я почти уверен, что демократы поставят вопрос об импичменте. Поскольку решение об импичменте принимается простым большинством голосов, они могут и проголосовать. Другое дело, что за этим, конечно, не последует отстранение президента от должности, для чего нужно гораздо больше голосов.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Вячеслав Никонов на радиостанции "Комсомольская правда". Фото: Оксана ЗУЙКО.

ДОНАЛЬДУ ПОМЕШАЛА ВОЙНА В ИРАНЕ

- Ему больше всего помешала война в Иране?

- Война в Иране, наверное, должна быть поставлена все-таки на первое место. Потому что рейтинги Трампа начали стремительно обваливаться как раз после начала этой войны, что понятно.

Потому что, с одной стороны, сама война крайне непопулярна в Соединенных Штатах, американцы наелись войнами, и там явно пацифистские настроения скорее преобладают. Ну, и потом это, естественно, привело к росту цен, прежде всего, цен на бензин, которые потянули за собой уже и все остальные цены.

И вообще, этот инфляционный фактор я бы поставил, наверное, наравне с иранским.

Цены действительно резко выросли, и здесь, конечно, и последствия иранской войны, и последствия тарифной политики Трампа.

Эти высокие тарифы позволили немного наполнить бюджет, но они на самом деле ударили по карманам американцев, поскольку, в конце концов, тарифы оплатили те, кто покупал товары.

ЦЕНЫ ГАЛОПИРОВАЛИ ТУДА-СЮДА

- То есть наши дизельные поставки не сильно помогли Трампу?

- Ну, дизельные поставки одномоментно снизили цену на дизель в Соединенных Штатах где-то процентов на 5. А после этого они, естественно, улетели после следующей интервенции Трампа, который заявил, что будет бомбить Иран. И цены на нефть, а значит, и на дизель, в Соединенных Штатах галопировали туда-сюда, исходя из того, что заявил президент Соединенных Штатов.

А Трамп заявлял прямо противоположные вещи, поэтому какого-то одномоментного и однолинейного воздействия на цены в США наши поставки дизеля, конечно, оказать не могли. Тем более, что они не такие большие по объему.

Политическая агитация от противников Трампа: сравнение цен на топливо до начала Трампом войны против Ирана и после. Судя по результатам выборов, отчасти это сработало. Фото: REUTERS.

ВОЗМОЖЕН ЛИ ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО ИРАНУ?

- Если вернуться к Ирану, Такер Карлсон несколько дней назад заявлял, что возможен даже ядерный удар по Ирану. Насколько это вообще реально, опасно?

- Пока у нас нет никакого другого источника информации, кроме Такера Карлсона…

…- И его источников.

- Да, которые он тоже не назвал.

В ситуации, когда над Трампом уже, в общем-то, ничего не капает в этом смысле, выборы прошли, и самое худшее для него уже состоялось, он может, конечно, пойти на решительные действия против Ирана.

- Будет ли это ядерный удар?

- Честно говоря, я сильно сомневаюсь. Конечно, решение принимает президент Соединенных Штатов… Но, учитывая возможные последствия этого для мировой политики, для политики ядерного нераспространения… Для возможного будущего ядерной программы Ирана, которая, ясно, ускорится в случае какого-то ядерного удара по Ирану… Ясно, что в этом случае Тегеран не будет сдерживать себя в создании собственного ядерного оружия ни на минуту.

Все эти последствия, и последствия для соседних стран, конечно, наводят меня на мысль, что все-таки Трамп не будет этого делать.

Другое дело, что там есть еще Израиль с Нетаньяху, который, ясно, станет подталкивать Трампа к подобному решению.

И не надо забывать, что у Израиля есть ядерное оружие. Для Израиля это будет, конечно, такой смертельный гамбит, потому что ответ может быть исламским. А исламская ядерная бомба, как известно, имеется хотя бы у Пакистана.

ЗЕЛЕНСКОМУ У ТРАМПА БОЛЬШЕ ЛОВИТЬ НЕЧЕГО

- Главарь киевского режима Зеленский сильно радуется тому, что победили демократы?

- Я думаю, да, он радуется очень сильно. В последние недели, если брать зарубежных «агитаторов», конечно, Зеленский вносил наибольший вклад в избирательную кампанию демократической партии.

Он выступал на американском телевидении каждый день, иногда по несколько раз, по каналам, которые поддерживают демократов, критиковал администрацию Трампа достаточно открытым текстом. Поэтому с этой точки зрения должен быть рад, потому что случилось то, чего добивался.

Но как к этому отнесется Трамп, другой вопрос. А Трамп, я уверен, отнесется к этому очень плохо.

У него и так отношение к Зеленскому, как вы понимаете, давно испорчено, ну, а сейчас оно будет испорчено окончательно. Поэтому Зеленскому больше у Трампа, собственно, ловить нечего. От Трампа все-таки во внешней политике Америки и политике в отношении Украины будет зависеть в ближайшие два года больше, чем от Конгресса.

- И больше, чем от Европы?

- Ну, трудно сказать. Если брать какие-то цифровые показатели в плане того, сколько денег получает украинский режим, то, конечно, Европа здесь сейчас опережает США.

Демократы могут, кстати, попытаться в ближайший бюджет при рассмотрении в Конгрессе «всунуть» ассигнования для Украины.

Но, во-первых, это будет не очень популярно, потому что сама война на Украине, она не была вообще даже частью избирательной кампании, по большому счету.

И если исключить Зеленского, то в Штатах эта тема не обсуждалась. Поэтому какой-то широкой общественной поддержки финансирования войны на Украине не имеет. Но демократы могут попытаться, а Трамп может наложить вето. То есть это будет предметом серьезной внутриполитической борьбы в Америке.

…А МИРНЫЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ЗАПУЩЕН, ПРОДОЛЖИТСЯ

- Нашему внешнеполитическому ведомству или вообще руководству страны как-то придется перестраивать или вектора менять во взаимоотношениях с Соединенными Штатами?

- В отношениях с Соединенными Штатами, поскольку у нас такие незначительные взаимоотношения, ничего менять точно не придется. Наша линия построена на наших национальных интересах.

Тот мирный процесс, который запущен, он продолжится.

Ясно, что 10-11 ноября состоится встреча в Абу-Даби в обозначенном формате. Хотя, честно говоря, все стороны заранее заявляют, что ничего исторического там ждать нельзя. Продолжится диалог, я уверен, и по нашей конгрессовской линии. Во всяком случае, Анна Паулина Луна, мой партнер по переговорам в палате представителей в Соединенных Штатах, похоже, одержала все-таки победу в своем 13-м избирательном округе Флориды… И после выборов, я думаю, будет готова приехать в нашу страну. Во всяком случае, можно на это надеяться.

- Когда мы ее можем дождаться?

- Когда сроки будут определены, я вам обязательно расскажу.

ВПЕРЕДИ - ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

- Впереди нас ждут встречи на высшем уровне…

- Мы с нетерпением ждем саммита АТЭС, который впервые за многие годы может стать историческим.

В принципе АТЭС – это крупнейшее международное объединение, которое обычно не вызывало большого международного интереса… Хотя, казалось бы, АТЭС объединяет все-таки страны тихоокеанского региона… В который входят и Китай, и Россия, и Япония, и Соединенные Штаты, и Австралия, и Новая Зеландия, и Канада. То есть это огромный регион, и там обсуждаются серьезные вопросы.

Но на сей раз, конечно, главная интрига – возможный трехсторонний саммит Путин – Си Цзиньпин – Трамп. Это действительно будет в какой-то степени историческим событием. Но, поскольку это проходит в китайском Шэньчжэне, ясно, что отдельно состоится российско-китайская встреча. Можно ожидать и трехстороннюю встречу тоже.

* * *

- Ну что, Вячеслав Алексеевич, будем ожидать исторических встреч, исторических событий.

- Да, будем ждать. Исторические события происходят постоянно, а выборы в Конгресс США – каждые два года.

- Спасибо вам огромное, Вячеслав Алексеевич.

- Не за что.