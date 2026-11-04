Тинто Брасс на Венецианском кинофестивале, 1999 г. Фото: EAST NEWS.

«Культовые» - это просто так, эпитет для привлечения внимания. Его фильмы были скорее трэшевыми, и это прекрасно понимали те, кто их так или иначе ценил. Эротика с сочными итальянками.

До какого-то момента и его считали, и он сам себя считал серьезным постановщиком, у него снимались серьезные актеры типа Жана-Луи Трентиньяна («Сердце в горле», 1967). Но уже в 70-е трентиньянам стало ясно, что с этим маэстро дела для простоты лучше не иметь. Однако он обеспечил определенные эротические переживания массе европейских и российских мужчин своими «Салоном Китти» (1976), «Ключом» (1983), «Паприкой» (1991), «Все леди делают это» (1992) и еще бездной подобной кинопродукции (в том числе, конечно же, «Калигулой», о котором речь совсем особая).

БИОГРАФИЯ ТИНТО БРАССА

Брасс родился в Венеции, его настоящее имя Джованни, а имя Тинто он выбрал в честь одного из самых изысканных венецианских художников Тинторетто (в чем, безусловно, ощущается особый цинизм). Прежде чем нащупать себя в эротике, он искренне пытался сдержать темперамент: снимал то драмы, то комедии. Но куда деваться: киносекс стал его стезей, такая судьба.

Прежде чем нащупать себя в эротике, Тинто Брасс искренне пытался сдержать темперамент: снимал то драмы, то комедии. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Даже проклятый «Калигула» (1979) именно что должен был стать драмой из римской истории, там снимались очень серьезные артисты: Малкольм МакДауэлл, Хелен Миррен, Питер О’Тул. Но продюсером картины стал издатель порножурнала Penthouse Боб Гуччионе, дяденька, еще в разы более разнузданный, чем Брасс: он отобрал у него материал и «улучшил» его откровенным порно, снятым другим режиссером. «Калигула» в такой форме и вышел, и многих от него просто тошнило: знаменитый американский кинокритик Роджер Иберт признавался, что это был один из редчайших случаев, когда он просто пулей выскочил из зала.

Малкольм МакДауэлл в главной роли фильма "Калигула". Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

ЧТО СНИМАЛ ТИНТО БРАСС

Но подождите, это еще не все: Брасс снял 96 часов материала «Калигулы», и десятилетия спустя, уже в 2020-е, вышла новая версия картины, где вообще нет ни одной эротической сцены! А в целом, есть целое общество «комплетистов «Калигулы», которые работают с этими 96 часами и только и мечтают создать полную, настоящую версию этого эпоса, такую, чтобы там не было ничего от похабника Гуччионе. Прекрасная по-своему история.

Однако самого Брасса это, кажется, уже не сильно волновало. Такое ощущение, что, будучи и правда легкомысленным южным человеком, он словно бы обо всем забыл и переключился на чуть более легкое кино. В 80-е в его «Ключе» снялась суперзвезда 60-х, красавица и отличная актриса Стефания Сандрелли. Действие разворачивалось в годы правления Муссолини, немолодой муж героини не мог заниматься с ней любовью, но мог щедро делиться сексуальными фантазиями, причем в письменной форме (она отвечала тем же). Брасс рассказывал: «Так получилось, что Стефанию в то время никто особо не снимал, и она согласилась на небольшой гонорар. И все на съемках шло как по маслу, неприятности начались потом. Фильм стал очень успешен, за Стефанией начали бегать другие режиссеры, и, когда я позвал ее в свой следующий фильм «Миранда», она заломила невероятную цену. Мне ничего не оставалось, как взять другую актрису!» Так или иначе, Стефания, которой было уже ближе к 40, после «Ключа» неожиданно для себя и зрителей стала секс-символом, а к самому фильму и сейчас относится тепло.

Стефания Сандрелли на кадре из фильма "Ключ" Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Но, в общем-то, к тому моменту Сандрелли уже была примерно единственной настолько рискованной серьезной актрисой, чтобы связываться с Брассом. Дальше уже все понимали, что он снимает только софт-порно для любителей софт-порно. Такая вот у него была наклонная дорожка. Ну, в общем, наверное, ОК, когда ты понимаешь, что занимаешься тем, что тебе реально нравится, а в Каннах тебя не оценят уже никогда.

Тинто Брасс и актриса Юлия Маярчук на съемках фильма «Нарушая запреты», 2000 год Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

Вряд ли стоит перечислять все то, что он снимал дальше. Эпитет «наклонная» выбран не просто так. В 2009-м он перенес инсульт, после этого не снимал уже ничего и никогда.