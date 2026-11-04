На Кипре состоялся праздничный концерт ко Дню народного единства

Фото: Российский центр науки и культуры на Кипре

На Кипре, где проживает более 100 тысяч россиян и выходцев из стран бывшего СССР, праздничные мероприятия ко Дню народного единства традиционно вызывают ажиотаж. Для огромной русскоговорящей части населения русский язык и общий культурный код остаются важным связующим звеном. Организованный в Российском центре науки и культуры (РЦНК) на Кипре концерт 3 ноября прошел под девизом «Народов много — Родина одна», собрав более 250 зрителей. Главной звездой вечера стала специально прилетевшая из России певица Анастасия Карасева, а также местные творческие коллективы AL’SINGERS CHORUS, «Бирюза» и Fly-in Dance.

В рамках торжественной части с поздравлениями выступили российский посол на Кипре Мурат Зязиков, председатель Общества дружбы «Кипр-Россия» Микис Филаниотис, а также глава местного координационного совета российских соотечественников Дмитрий Апраксин.

Как отметили в РЦНК, программа была собрана таким образом, чтобы продемонстрировать уникальное разнообразие сотен культур, языков и традиций, объединенных на территории нашей страны, в крепкую семью с общими ценностями.

В преддверии праздника в школе имени Е. М. Примакова при Посольстве РФ в Никосии, где обучаются дети разных национальностей, в том числе и киприоты, во также прошел фестиваль, посвящённый многообразию культур народов России.

Посол России на Кипре Мурат Зязиков в комментарии KP.RU подчеркнул, что в соответствии с президентским указом весь 2026 год посвящен единству народов России, что отражается, в том числе, и в деятельности российских представительств за рубежом:

— День народного единства символизирует великий исторический выбор нашего народа, который в годы смуты сумел объединиться в едином патриотическом порыве, отстоять родную землю, изгнать иноземных захватчиков, возродить суверенитет и проложить путь к становлению мощного, независимого и процветающего Российского государства.

Посол России на Кипре Мурат Зязиков. Фото: Российский центр науки и культуры на Кипре

Этот порыв стал примером на многие века вперед. Благодаря крепким узам братства, которые связывают народы нашей страны, мы смогли не только выстоять в самые тяжелые периоды нашей богатой истории, но и поддерживать и защищать другие народы, Европа и Кипр знают об этом не понаслышке. Так уж повелось, что для нас чужой беды не бывает.

Чувство локтя является одной из наших национальных черт. Сейчас, когда мир переживает глубокие потрясения, а на нашу страну оказывает беспрецедентное давление, российский народ вновь демонстрирует сплочённость, зрелость и твёрдую решимость стоять за свое Отечество.

За рубежом объединяющая сила русского языка и многообразной российской культуры ощущаются особенно сильно. Общие ценности, культурный код, язык становятся теми неразрывными звеньями, которые формируют огромную семью из россиян, выходцев из стран СССР, киприотов и других иностранцев, которые объединяются вокруг всего многообразия литературы, искусства, музыки, традиций, кухни и других направлений, которые подарила миру богатейшая российская культура. На чужбине это «общее ядро» позволяет не терять связь с Родиной, оставаться частью большого русского мира, сохранять и продвигать нашу общую культуру.