Стас Михайлов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Кремлевский дворец отметил 65-летие большим концертом с участием звезд. В этот вечер артисты вспоминали, как впервые оказались в закулисье Кремлевского дворца. Стас Михайлов признался, что много лет мечтал петь на этой знаменитой сцене, но поначалу большие продюсеры в него не верили.

Певец пообщался с журналистами за кулисами концерта, посвященного 65-летию Кремлевского дворца Фото: Евгения ГУСЕВА.

— Мне тогда один человек сказал: «Ты тут никогда петь не будешь!» — вспоминал в беседе с репортерами Стас Михайлов. — Но для меня эти слова были как «жало в пятку». Не скрою, были моменты отчаяния, когда мне хотелось все прекратить, потому что не было никаких перспектив. И потом, когда я оглянулся назад, понял, что за спиной у меня уже больше пройдено… И я пошел. Пошел вперед. Тут много факторов сложилось. Папочка с мамой так воспитали, дай бог им здоровья.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

По словам Стаса Михайлова, в его жизни было немало моментов, когда жизнь испытывала его на прочность.

— Помню, пришел к одному продюсеру, даю кассету. Я человек православный, у меня крест. Он спрашивает у меня: «Ты православный?». Я киваю. Продюсер резко: «Если веру не сменишь, я тебе помогать не буду!». Но я твердо ему сказал: «Никогда этого не будет!» На что он мне с усмешкой: «Тогда у тебя будет долгий путь!» — вспоминал певец.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Стас Михайлов не ссорился с женой": Что не так с новостями про развод пары

Стас Михайлов продолжает носить кольцо после скандала вокруг развода с женой: певец заговорил о любви

Стас Михайлов разоделся и окружил себя женщинами после скандала с разводом: певцу на глазах у всех подарили цветы

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке