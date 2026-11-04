Фото: ВГТРК

Шпионский детектив «Балтийское море» («Россия 1») — сиквел сериалов «Баренцево море» и «Охотское море» — получил, наконец, дату премьеры. В военной драме к главной роли офицера контрразведки Сабурова вернется Павел Трубинер. Ему предстоит и найти «крота» в высшем руководстве ВМФ Советского Союза, и нейтрализовать банду нацистов, которые развернули сложную многоходовую операцию на территории нашей страны.

— В новой части зрителей ждет все то, за что они полюбили эту историю, но градус драматизма, приключений и динамики станет еще выше, — обещает Трубинер. — В проекте много подлинных исторических личностей, хотя мой герой — образ, скорее, собирательный, объединивший в себе черты разных сильных, героических людей той эпохи. Это человек, который искренне предан своей службе, любит Родину и готов защищать ее до конца.

Действие развернется летом 1944 года, когда в Балтийском море советским «морским охотником» будет потоплена немецкая подлодка U-250. На борту иностранного судна находились акустические торпеды Т-5, способные поменять расстановку сил не только в Балтийском море, но и во всей Атлантике.

Фото: ВГТРК

Одновременно с этим фашистские диверсанты, руководит которыми резидент под позывным «Фауст» (Сергей Шнырев), разворачивают в Ленинграде и Кронштадте секретную операцию по уничтожению «Цаункениг» и советского конструкторского бюро, где создавали средства противоторпедной защиты.

Фото: ВГТРК

— Характер персонажа во мне уже укоренился через книги, исторические документы и рассказы очевидцев, — уверен Павел Трубинер. — Для меня эта роль очень дорога и значима, потому что к военным картинам отношусь с особым трепетом: это дань памяти моим дедам, которые воевали и рассказывали мне о войне... Одна из главных тем в нашей картине — это настоящие человеческие отношения, развивавшиеся в те непростые годы. И, конечно, любовь! Без неожиданных поворотов в линии героя точно не обойдется, хотя раскрывать карты раньше времени не буду.

Подполковник Сабуров вместе с майором Еленой Солей (Екатерина Вилкова) получает приказ вычислить и обезвредить немецких диверсантов, а также выявить «крота» в ближайшем окружении. Вдобавок ко всем проблемам в его жизни появляется новая (красивая) женщина — загадочная особа по имени Людмила (Анастасия Микульчина).

— Наш проект основан на реальных событиях, но это прежде всего художественная история, где важнее всего правда человеческих характеров, — считает режиссер проекта Александр Карелин. — Чем естественнее и глубже раскрываются герои, тем сильнее эмоциональный отклик у зрителя. Самые сложные моменты у исторических картин, связанные с локациями, это, конечно, современность. Но мы смогли найти места, где нам было удобно в нашем историческом периоде —1944 год. Съемочной группе удалось поработать в декорациях «Москва 1940-х» и на площадке более позднего периода - "Центр Москвы». Получилось достаточно аутентично и для времени, и для места съемки".

«Балтийское море», «Россия 1», с 9 ноября, 21.30

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