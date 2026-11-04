«Колобок» и «Человек-паук» — братья! Режиссер объяснил, почему хлебный супергерой такой страшный и при чем тут Голливуд

Скандал из-за премьеры сказки «Последний богатырь. Колобок» до сих пор не утихает. Фото: кадры из фильмов

Отголоски (срежиссированного?!) скандала, связанного с премьерой семейной сказки «Последний богатырь. Колобок», до сих пор будоражат публику. Сборы превысили 1 миллиард рублей (бюджет такой же). Мемы про героя русской сказки, который выглядит попавшим в рехаб монстром, множатся. Актеры проекта — Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев и другие — продолжают отбиваться от подколок.

В том числе не отстает и Антон Маслов — режиссер, снявший не только эту сказку, но и «Вампиров средней полосы». Режиссер, взявшийся тягаться с рядовым электриком — недовольным зрителем — в комментариях, придумал красивую теорию, согласно которой вся вина за искаженное и испещренное лицо Колобка лежит на...Голливуде. Да, оказывается именно Disney виноват в том, что герой русских сказок в фильме настолько пугающий. Помимо того, что по сюжету он катится не по той дорожке.

Режиссер Антон Маслов. Фото: Иван МАКЕЕВ.

— Ты же видел маленького Колобка? — спросил Маслов во время интервью у блогера и спортивного комментатора Карена Адамяна. — Маленький, красивый, нежненький. В нашем фильме он уже другой. Это говорит о том, что он попал в стаю разбойников [и изменился внешне].

А теперь — главное!

— Но еще интереснее другое, — заинтриговал Антон. — Кто продюсирует «Человека-паука» (с которым у нашего фильма случилось прокатное противостояние — Авт.). Disney. И — внимание! — «Колобок» появился не на моей судьбе. Он появился 7 лет назад во франшизе «Последний богатырь». Там Колобок и утверждали. Какая студия?

— Disney, — угадал Адамян.

— И «Человека-паука», и Колобка как персонажа создала команда Disney совместно с нашей компанией.

И это действительно так: первый фильм «Последний богатырь» в 2017 году готовила русская кинокомпания Yellow, Black and White вместе с «Уолт Дисней Компани СНГ». Дистрибьютером фильма стала тогда Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing. При бюджете в 370 миллионов рублей картина собрала 1,7 млрд руб.

— Представлять фильм под брендом Disney на российском рынке — это большая ответственность и большое счастье, — говорила тогда генеральный директор российского подразделения компании Марина Жигалова- Озкан. — Мы надеемся, что приключения наших героев понравятся зрителям всех поколений.

Так и вышло — только после 2022 года американская фабрика детских (и не только) проектов сбежала из России — и «Последнего богатыря» продолжили делать своими силами: отечественными.

В Голливуде уже есть адаптированный «Колобок»: в 2018 году был выложен мультик «Бао» про приключения мучного изделия.

К слову, в Голливуде уже есть свой, истинно адаптированный «Колобок». В 2018 году на канале Disney/Pixar в интернете был выложен мультик «Бао» — история приключений мучного изделия, положенная на азиатский колорит. Речь в анимационной короткометражке шла про паровую булочку (бао или гуабао, их так и называют), противостоит которой китайская пельмешка баоцзы. Внезапно оживающий китайский Колобок начинает взаимодействовать с другими героями (китаянка из Канады, что тоскует по сыну) и ведет себя как капризный подросток — после чего даже невесту находит! Создавала проект Доми Ши, выпускавшая успешнейшую «Головоломку» и «Хорошего динозавра». Режиссер особо подчеркнула, что bao — слово двух смыслов: это не только паровая булочка, но и нечто очень важное и ценное.

А вот американского «Человека-паука» после мощного хайпа с русским «побратимом» решили длить и длить: в обозримом будущем должны появиться четыре новых сериала (!) про супергероя, стреляющего паутиной.

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