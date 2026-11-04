Первая леди Югры: Надежда Михалкова дебютировала в официальном статусе жены губернатора

Надежда Михалкова с мужем Русланом Кухаруком. Фото: блог Руслана Кухарука в мессенджере "Макс".

Актриса Надежда Михалкова и губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук поженились в 2026 году, но известно об этом стало только в начале октября. Пара не афишировала свои отношения, и после свадьбы не появлялась вместе на публике. Более того, молодожены сейчас живут на два города: глава региона – в Ханты-Мансийске, его супруга – в Москве, где она готовит премьеру спектакля «Васса Железнова» в театре Никиты Михалкова.

Накануне Дня народного единства Надежда прилетела к мужу в Югру по важному поводу. Актриса дебютировала в качестве первой леди региона. Вместе с мужем она посетила несколько мероприятий в рамках «Ночи искусств». Кухарук и Михалкова побывали на выставке «Дары и Дарители» в Галерее-мастерской Геннадия Райшева, а также на концерте «СУТЬ.Б.А.» в КТЦ «Югра-Классик».

В качестве первой леди Югры Надежда посетила несколько мероприятий "Ночи искусств". Фото: блог Руслана Кухарука в мессенджере "Макс".

Глава региона рассказал об этих событиях в своих соцсетях. Руслан Кухарук впервые опубликовал на своих официальных страницах совместные снимки с женой. Для культурных мероприятий Надежда выбрала классический наряд – лаконичную белую блузку, черную юбку и туфли в тон.

«Присоединился к мероприятиям „Ночи искусств“ в Ханты-Мансийске. Было приятно видеть, сколько жителей пришло на праздник культуры и творчества. Со многими удалось пообщаться, услышать искренние эмоции, и в этом главная ценность таких событий», - написал губернатор в своем блоге.

Глава региона впервые поделился снимками жены в соцсетях. Фото: блог Руслана Кухарука в мессенджере "Макс".

В этом году у супругов родилась дочь Катя, девочку крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

Звезда фильма «Утомленные солнцем» также воспитывает двух старших детей от режиссера Резо Гигинеишвили – сына Ивана и дочь Нину. Супруги расстались в в 2017 году после семи лет брака.

После развода с Михалковой Гигинеишвили в 2019 году женился на светской львице Надежде Оболенцевой. Их брак не просуществовал и года. В 2020 году пара начала бракоразводный процесс. После этого Резо переехал в Грузию. Сын и дочь Михалковой периодически навещают его и гостят у грузинских родственников.

Надежда сопровождала мужа на концерте. Фото: блог Руслана Кухарука в мессенджере "Макс".

В одном из интервью Михалкова рассказывала, как Резо познакомился с ее знаменитыми родителями:

«Он привел меня за руку ко мне в дом и сообщил, что мы будем жить вместе. Я ужасно нервничала. Все писали чушь, что я увела Резо из семьи, что из моей семьи его никто не принял. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо. Резо с папой поговорили наедине. И все. Потом родилась Нина, после было венчание, но на тот момент мы уже долго жили вместе».

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