«Я за своих боролся год»: Товстик встал на сторону отцов, которым бывшие жены не дают видеться с детьми

Роман Товстик с бывшей женой Еленой. Фото: соцсети.

Модель Полина Диброва год назад ушла от мужа – телеведущего Дмитрия Диброва. Супруга шоумена развелась из-за любви к бизнесмену Роману Товстику. Ради 37-летней Полины миллиардер оставил жену Елену и шестерых детей. Товстики официально развелись весной 2026 года, но до сих пор воевали в суде из-за алиментов.

На днях Пресненский суд Москвы принял решение отдать младших детей экс-супругов отцу. Иск Товстика об определении их места жительства был удовлетворен, и теперь пятеро несовершеннолетних наследников - Анна, Артем, Алиса Агата и Артур - должны жить с папой. Старший сын, 19-летний Андрей, уже может сам решать, с кем ему оставаться. В прошлом году он переехал к бабушке с дедушкой.

Елена Товстик в соцсетях назвала решение суда чудовищным: «Это зверство — лишить моих детей матери. Дети должны оставаться с мамой. Мама - это святое». Бывшая жена миллионера посетовала, что детей похитили и отдали сожительнице мужа Полине Дибровой.

В ответ Роман опубликовал развернутый пост, в котором он встал на сторону отцов, которых бывшие жены лишают возможности видеться с детьми. Бизнесмен четыре года не обновлял соцсети, и теперь прервал молчание, чтобы объяснить свою позицию в этой ситуации.

По словам Товстика, в подавляющем большинстве случаев после развода родителей общество встает на сторону матери, даже если муж готов выполнять все свои отцовские обязанности.

«Развод взрослых — не развод с детьми. А еще, что интересно: когда суд определяет место жительства детей с матерью, никто не говорит, что у отца „отобрали детей“. Почему же, когда дети остаются с отцом, это называют похищением? Ответ один - вызвать ненависть к отцу и жалость к матери. Я выступаю против того, чтобы отцы бросали своих детей, и никогда не буду поддерживать матерей, которые настраивают детей против пап, не дают общаться, закрывают въезды и манипулируют самым дорогим», — написал Товстик.

По словам Романа, в последние дни с ним связались сразу несколько мужчин, которым бывшие жены не дают видеться с детьми и настраивают наследников против отцов.

«Я за своих детей боролся год, чтобы просто беспрепятственно видеть их! Сейчас, когда решение судов вынесено в мою пользу и по закону все дети должны жить со мной, я сказал сразу и говорю сейчас, что не планирую лишать их матери, а то, что раздувают все блогеры — это хайп. Никто не знает, как обстоит ситуация на самом деле, и ведь не просто так суд вынес именно такое решение», - сообщил бизнесмен.

Ранее Роман рассказал журналистам, почему суд принял такое решение. Миллионер уверен, что детям с ним будет лучше. Он сообщил, что младшие сыновья и дочери жили не в большом семейном доме с мамой, а в гостевом с нянями.

«Живут с нянями, меня туда не пускают, живут как в детском доме», - сообщил Товстик.

Полина Диброва уже заявила, что не собирается заменять мать детям бойфренда. Она считает, что Товстики должны сами разобраться в своих семейных отношениях.

«Я не вмешиваюсь в споры Романа и Елены. Их дети – это их дети. Роман действует в интересах детей. Сейчас непростой период для нас. Роман сам не ожидал этот исход. Я люблю Романа и поддерживаю его, он волнуется и переживает. Прежде всего он хочет спокойствия для детей», - подчеркнула Диброва.

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