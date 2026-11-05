Зеленский прекрасно знал об этих пыточных Фото: REUTERS.

«Внезапно» выяснилось, что на Украине работали и работают «пыточные». Одна из них на днях была обнаружена в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Даже Кирилл Буданов*, глава офиса украинского лидера, приезжал на место, едва не попал под замес, ругался на русском языке. Потом пошли задержания и...опровержения, например, со стороны главы МИД Украины Сибиги, мол все это провокация русских для раскола украинского общества.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политическим философом, членом Совета по внешней и оборонной политике Александром Казаковым.

«ОТКРЫЛИ ГЛАЗА»?

- Почему вдруг, именно сейчас, украинцам открыли глаза — у них в стране есть пыточные, и этих пыточных много, и каких же теперь ждать последствий?

- Когда закончился этот микробунт, просто заехали боевики «Азова»**, запрещенного в России, с балаклавами и бейсбольными битами - и быстренько всех по норам обратно разогнали.

- А кто-то и сел, вроде женщины-медика, которая приехала вытащить оттуда тех, кого пытали, и которую теперь обвиняют в дискредитации армии...

- Вот и ответ на вопрос, какие будут последствия. Никаких. Этот режим повседневного насилия, не духовного, не интеллектуального, а тупого физического насилия, введен на территории бывшей Украины с 2014 года. И действует безостановочно. Пока потоки крови не польются с гильотины, установленной прямо на майдане, не будет ни протестов, ни волны возмущения. Просто этот микро-бунт вышел за допустимые с точки зрения режима границы. Потому и приехали боевики с бейсбольными битами, а раньше хватало полиции, и всех разгоняли.

А закончится все это тогда, когда мы победим в СВО и освободим этот несчастный народ.

ВЫБИВАЮТ ДЕНЬГИ

- Там 14-летнего мальчишку били лопатами. А как минимум четверых из этой пыточной сразу в больницу увезли — но на Банковой это уже называют провокацией.

- Я внимательно смотрел кадры, когда первых двух заключенных заводили в скорую помощь. Первый из них буквально на карачках туда залезал. Есть факт, что это место, где измываются над людьми — это не провокация и не вброс. Там измываются над людьми, которые самовольно оставили части (их называют СЗЧ), - и так деньги выбивают из их родственников. Звучала цифра – 50 тысяч долларов за то, чтобы освободить человека. И ТЦК, и все эти пыточные – это еще и огромная машина по выкачиванию денег из народонаселения. Целая пирамида, которая идет до самого верха, до того же офиса Зеленского и его банды.

- Если таких мест на Украине много, пострадавших много — почему только сейчас запротестовали?

- Как это работает? ТЦК или азовцы* беспредельничают. И «вдруг», «непонятно почему» - народ возмутился. В Киеве сейчас больше 300 человек было. До высокого градуса дошло сопротивление. Но все то, что происходило в это время на улице, снимается на видеокамеры. Этот видеоматериал поступает искусственному интеллекту. ИИ вычисляет в этой толпе потенциальных лидеров протеста и просто указывает потом системе распознавания лиц. На следующее утро они просто исчезают. И так работает по всей стране.

ВОТ ТАКОЙ АНТИКРИЗ

- Но почему на место приехал Буданов*, глава офиса президента… а не глава СБУ или МВД, да еще на русском языке выражался.

- Первым приехал глава нацгвардии. С ним было два видео - одно видео на улице, второе в помещении. А приезд главы офиса Зелеснкого - это чистой воды антикриз. Обстоятельства у режима сложные. Надо было быстро это под ковер заметать. Когда писали, что Буданов либо Зеленский не знали - думаю, прекрасно знал все это Зеленский, и отправил Буданова. Но до этого Пивненко, командующий нацгвардии, приехал. И он же сказал, что здание принадлежит нацгвардии. И уже потом стало известно, что это подразделение «Азова»**.

- Когда Буданова спросили, почему это место вообще существует, он сказал: «Потому что таких мест на Украине много».

- Они в публичном пространстве накосячили все – и Пивненко из нацгвардии, и Буданов. Все наговорили там лишнего. Но потом депутаты и министры начали все заглаживать. Как обычно, наговорили в три раза больше, и так они похоронят под количеством своих заявлений их косяки. Машина работает.

- То есть ждать нового майдана не стоит?

- Конечно, нет.

* Признан террористом и экстремистом

** Запрещен в России