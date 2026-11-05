«Про семью говорить не буду»: Михайлов отказался обсуждать размолвку с женой

Стас Михайлов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе публично заявила о своей размолвке. После 15 лет официального брака Инна Михайлова сообщила в соцсетях о том, что она «уже не вместе» со своим звездным супругом Стасом Михайловым.

- Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему, - написала в сердцах блондинка, назвав мужа «человек — fake».

Правда спустя несколько дней отношения супругов потеплели и Михайлова поставила под фото Стаса смайлик в виде сердечка. Репортеры тут же начали строчить заметки, дескать, наверное, размолвка Михайловых была лишь пиаром предстоящего гастрольного тура певца. Но Инна совсем скоро продолжила публичную ссору с мужем, написав в соцсетях, что артист пел во Владивостоке в полупустом зале.

Однако, когда «КП» проверила продажу билетов на гастрольный тур певца, с наполняемостью залов у Михайлова нет проблем. Видимо, в супруге просто говорила какая-то женская обида на артиста.

Так же на просторах соцсетей появились домыслы, дескать, 57-летний Михайлов изменил жене со своей помощницей Еленой. Однако и сама обиженная жена, и окружение Михайлова это сплетни опровергают. Мол, жене Стас хранил верность.

Стас Михайлов с женой и дочками Фото: Личный архив.

По словам коллег певца, с женой рассорил рабочий вопрос.

Мол, Михайлову хотелось, чтобы его 53-летняя супруга занималась исключительно детьми и домом, а Инне нравилось руководить коллективом супруга.

Так это или не так - сложно сказать. Пока главные герои этой грустной истории хранят молчание на просторах СМИ.

Напомним: у Инны и Стаса на двоих шестеро детей.

За годы совместной жизни у супругов родились две общие дочери — 14-летняя Мария и 17-летняя Иванна. У Инны Михайловой есть ещё двое детей от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом. У Стаса тоже есть сын и дочь от предыдущих отношений.

Про жену Михайлов всегда говорил самые нежные слова, мол, это не просто красивая женщина, это прежде всего самый верный человек в его жизни.

- Инна не раз проявляла себя в самые непростые моменты моей жизни. Это преданный человек, с которым я иду по жизни, которого я очень люблю. Она пришла в мою жизнь, когда у меня ничего не было, и поверила в меня.

На юбилее Кремлевского дворца Фото: Евгения ГУСЕВА.

Самое важное для меня в Инне - вера в меня, преданность и любовь, говорил о супруге в недавнем интервью «КП» Стас Михайлов.

Инна в беседе с «КП» тоже всегда подчеркивала, что уважает и ценит мужа.

Непонятно, какая же сейчас черная кошка пробежала между некогда счастливой и очень крепкой парой.

На юбилее Кремлевского дворца, когда репортеры вновь атаковали артиста вопросами про жену, Михайлов лишь махнул рукой, мол, у них с женой все хорошо.

«Вы никогда про семью от меня ничего не услышите, потому что семья есть семья. Я не считаю, что это правильно - обсуждать семью», — сказал Стас Михайлов на юбилейном концерте, посвящённом 65-летию Государственного Кремлёвского дворца.