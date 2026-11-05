Онковакцина, уникальные операции и центры медицины здорового долголетия: что становится доступно россиянам по ОМС

На V Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение» рассказали о новых методах высокотехнологичной медицинской помощи, уже доступных россиянам по полису ОМС. Фото: Игорь Родин, фотобанк Росконгресс

Технологический прогресс стал неотъемлемой частью развития системы здравоохранения в нашей стране, отметил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин, выступая на V Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение». В 2026 году россиянам стали доступны по ОМС 14 уникальных методов высокотехнологичной медицинской помощи, а в планах на 2027 год — добавить еще 6 инновационных методик, сообщил глава фонда.

Напомним, с этого года у пациентов с ожирением расширились возможности попасть по ОМС на бариатрические операции, которые помогают снизить вес за счет изменения работы желудка и кишечника.

С этого года пациентам с ожирением стало проще получить бариатрическую помощь по ОМС. Фото: Pongsatorn Korbua/Shutterstock/Fotodom

Это дорогостоящие виды медицинской помощи, но для граждан они бесплатны — покрываются обязательным медстрахованием. Также в числе вошедших в ОМС высокотехнологичных методов — передовая фотодинамическая терапия (ФДТ) при раке мочевого пузыря и пищевода, CAR-T-иммунотерапия при некоторых видах онкогематологических заболеваний, трансплантация почки и уникальная методика трансплантации островковых клеток поджелудочной железы для лечения инсулинозависимого диабета. И ряд других современных методов.

По полису ОМС все чаще применяют «Онкорну» — первую российскую вакцину, предназначенную для борьбы с колоректальным раком. Фото: THINK A/Shutterstock/Fotodom

Как отметил Илья Баланин, в практику внедряются таргетная терапия (то есть нацеленная на определенные мишени, играющие ключевую роль в развитии болезни), TIL-терапия (от англ. Tumor-Infiltrating Lymphocytes — «опухоль-инфильтрирующие лимфоциты»; разновидность иммунотерапии, обучающей иммунные клетки пациента сильнее атаковать опухоль). Активно развивается применение по ОМС вакцины «Онкорна» — первой отечественной вакцины против колоректального рака, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством.

Еще одно важное направление развития — импортозамещение. Россия переходит на отечественное медицинское оборудование и программное обеспечение. Это закладывает основу для технологического суверенитета системы здравоохранения и независимости от зарубежных поставок, подчеркнул глава ФОМС.

Для россиян по полису ОМС становятся доступными центры медицины здорового долголетия — получить помощь в них можно совершенно бесплатно. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Один из ключевых вызовов сегодня для нашей страны, как и других развитых стран мира, — старение населения в связи с ростом продолжительности жизни. Российское государство пошло на беспрецедентный шаг: впервые в мире бесплатно для граждан, по ОМС, открываются центры медицины здорового долголетия. Также большое внимание уделяется развитию дистанционного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями и созданию школ здоровья для таких людей.

В целом с 2022 по 2026 год в систему ОМС интегрировано 12 ключевых нововведений, существенно расширивших возможности медицинской помощи, рассказал Илья Баланин. В том числе внедрены механизмы дистанционного мониторинга здоровья и расширен перечень лабораторных исследований.

Глава ФОМС Илья Баланин перечислил ключевые направления развития ОМС в России. Фото: Игорь Родин, фотобанк Росконгресс

ЦИФРЫ

К 2027 году объем субвенций ФОМС достигнет 4,4 трлн рублей, что на 77,9% превышает уровень 2022 года. Поясним: субвенции — это денежные средства, которые федеральный фонд ОМС передает в бюджеты территориальных фондов, чтобы у регионов были деньги на выполнение общих для всей страны задач в сфере обязательного медицинского страхования.

«Ежегодное увеличение бюджета гарантирует выполнение всех социальных обязательств. С 2024 года в расчет субвенций введен коэффициент доступности, который позволяет дополнительно финансировать регионы с низкой плотностью населения, труднодоступными территориями, а также развивать передвижные формы помощи и фельдшерско-акушерские пункты», — подчеркнул Илья Баланин.

Система обязательного медицинского страхования не только сохраняет базовые принципы доступности медицинской помощи, но и активно адаптируется к современным вызовам. Это создает прочную основу для дальнейшего развития здравоохранения и повышения качества жизни граждан, заключил глава ФОМС.