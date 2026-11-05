Профессия - на стыке медицины и технологий: в «Сколково» обсудили кадры для протезирования

«Моторика» и Фонд «Сколково» объединили представителей власти и студентов на одной площадке.

Представьте, человеку подобрали протез, он его надел - и все заработало. Красивая картинка, но далека от реальности. За современным протезом стоит команда: инженер, который понимает цифровые технологии и новые материалы, техник, который знает анатомию, психолог, который помогает человеку привыкнуть к новой руке или ноге, и реабилитолог, который учит ею пользоваться, дизайнер, создающий модели одежды специально для людей, пользующихся протезами. Именно о подготовке этих специалистов шел разговор в технопарке «Сколково» на конференции «Моторика. Университет: вместе с лидером - в профессию!». Организатором выступил «Университет медицинской кибернетики» ГК «Моторика», российского производителя ассистивных технологий и Фонд «Сколково». История «Моторики» тесно связана со «Сколково»: компания развивалась как резидент инновационного центра, пройдя путь от стартапа до одного из лидеров российского медтех-рынка. Целевой аудиторией стали студенты, планирующие так или иначе связать свое будущее с протезированием.

«ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ СТОЯТ ЛЮДИ»

Модератор пленарной сессии «Перспективы специалиста в протезно-ортопедической отрасли», ректор «Университета медицинской кибернетики» Светлана Кораблина начала с того, что сняла с отрасли ярлык чего-то узкого и технического. Современное протезирование - это многокомпонентная система: медицина, инженерия, биомеханика, реабилитация, психология, дизайн и цифровые технологии.

- За любой технологией всегда стоят люди - те, которые создают, настраивают и помогают человеку пользоваться этими технологиями, - акцентировала внимание ректор. - Мы собрались все для того, чтобы обсудить, какие специалисты и какие компетенции востребованы не только сегодня, но и завтра.

К слову, компания «Моторика» являет собой яркий пример развития технологий. Когда-то она стала резидентом «Сколково» как стартап, а сегодня она лидер на российском рынке в сфере протезирования. И сегодня компании нужны профессионалы, которые глубоко понимают технологии, могут донести эти знания в регионы и помочь людям использовать инновационные решения.

«Моторика» и Фонд «Сколково» объединили представителей власти и студентов на одной площадке.

СТАНДАРТЫ ЕСТЬ, НУЖНЫ ЛЮДИ

О кадрах говорит и заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Лигомина, отметив, что отрасль меняется быстрее, чем успевают перестроиться образовательные программы.

- Протезно-ортопедическая отрасль сегодня – перспективная междисциплинарная сфера для молодых специалистов, - подчеркнул замминистра. - Важным этапом ее развития стало законодательное закрепление системы комплексной реабилитации и утверждение стандартов по протезированию: они задают четкие требования к квалификации специалистов. Дополнительно утверждены профессиональные стандарты для техников-протезистов и инженеров-протезистов. Под эти стандарты адаптированы образовательные программы – по ним ведется подготовка будущих специалистов. Для решения стоящих перед отраслью задач особенно востребованы молодые квалифицированные кадры.

Дмитрий Лигомина привел цифры: в отрасли работают более тысячи техников-протезистов и порядка 400 протезных компаний, в составе которых трудятся специалисты ЛФК, реабилитологи, врачи-травматологи и ортопеды.

- Сейчас наша задача – не только обучить, но и переобучить имеющиеся кадры под требования времени и технологий. Сфера настолько специфична, что требует адаптации образовательных программ: одно дело травматолог в поликлинике, работающий с общими нозологиями, и другое - травматолог в протезном центре, - сказал он. - Запрос меняется: комплектующие сегодня - это не просто механические изделия, это полноценные электронные системы с программным управлением, которые требуют совершенно других навыков. Но при этом остаются требования к базовым знаниям - механике, анатомии. Поэтому важно и развивать квалификацию тех, кто уже работает, и обучать новых специалистов.

Отдельно замминистра отметил значение деятельности корпоративных университетов, таких как «Университет медицинской кибернетики», так как именно эти вузы лучше чувствуют рынок, быстрее реагируют на его запросы и могут оперативно адаптировать программы. Сейчас, по мнению Дмитрия Лигомины, важна коллаборация работодателя, университетов и заказчиков в виде протезных центров.

«Моторика» и Фонд «Сколково» объединили представителей власти и студентов на одной площадке.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ РАСТЕТ

В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева добавила к разговору о кадрах экономический контекст.

- Положительную динамику мы наблюдаем в этом сегменте не первый год, - сказала она. - Тысячи компаний-производителей работают в этой сфере, расширяется номенклатура той продукции, которую раньше мы не могли производить, а теперь у нас появились соответствующие компетенции. В прошлом году отрасль представляла собой 58 миллиардов рублей (+ 6% к прошлому году). Доля российской продукции в этом сегменте - 62,5%.

Она поздравила участников конференции с тем, что они попали в Университет, который возглавляет «компания-лидер, национальный чемпион компания «Моторика».

Очевидно, через 5-10 лет, благодаря развитию цифровых технологий, отрасль шагнет далеко вперед и ее специалисты, работающие на стыке медицины, инженерии, психологии и цифровых технологий будут обладать уникальными компетенциями и знаниями. Остается лишь выбрать профессию и войти в эту отрасль уже сейчас.

«Моторика» и Фонд «Сколково» объединили представителей власти и студентов на одной площадке.

ОТ ТЕОРИИ — К ПРАКТИКЕ

После выступлений экспертов студенты увидели профессию в действии. Девять команд искали способы облегчить повседневную жизнь человеку с тремя протезами, включая бионическую руку. Победила в конкурсе междисциплинарная команда «Станкина», Сеченовского университета и Строгановской академии. Её участники получили возможность пройти стажировку в «Моторике». О своей работе рассказали приглашенные специалисты из отрасли. Врач восстановительного центра «Новогорск» Григорий Перевезенцев показал связь анатомии, осанки и качества жизни: студенты узнали о важности понимания биомеханики и активно участвовали в демонстрациях на живых примерах. Неожиданной стала лекция скульптора-анатома Александра Спиридонова: он показал инженерную красоту человеческой кисти и объяснил, как эти знания позволяют делать протез «не просто протезом, а произведением искусства».

- Сегодняшний день станет первым шагом в вашу профессиональную жизнь, — обратилась к участникам в финале модератор Светлана Кораблина. — Мы вам этого искренне желаем.

«Моторика» и Фонд «Сколково» объединили представителей власти и студентов на одной площадке.

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