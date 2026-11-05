Вышел киносериал «Вежливый таксист и пьяные русские»

Кадр из видео с хамским поведением пассажирки такси.

Увидев эту съёмку впервые, я возмутился поведением пассажирки-хамки, оскорбляющей вежливого таксиста. И даже выдал сердитый отклик. Но когда вражеская соцсеть в ответ на отклик накидала мне кучу подобных роликов, стали терзать меня смутные сомнения.

Картинка на этих роликах примерно одна и та же: камера из кабины такси показывает ночную, освещённую плохо, улицу непонятно какого города - возможно Киров, возможно Жмеринка, возможно Караганда. В потёмках лицо таксиста тоже весьма не чёткое, но вроде как азиатское. В заднюю дверь такси пытается сесть пьяный пассажир или пьяная пассажирка.

Их лица тоже не распознать. Все эти пассажиры русско-матерно-говорящие.

Культурный таксист говорит им вежливо, что в таком виде не повезёт. В ответ на это «пассажир» или «пассажирка» начинают не просто таксиста крыть, но и обзывать его нехорошими словами, оскорбляющими водителя по национальному признаку.

Тут бы вежливому таксисту позвонить в полицию, которая на основании записи с камеры привлечёт нехороших граждан к праведному суду по статье 282 УК РФ «За оскорбление по национальному признаку, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». А также за громкую матерщину в публичном месте. Но грубияны скоро покидают с проклятиями машину, иногда даже и не садясь в салон. Всё действо в рамках хорошего сетевого ролика, который не должен занимать более трёх минут.

Вежливый таксист не называет ни город, ни улицу. Но для большего реализму и возмущения в кадре присутствует ребенок - мальчик или девочка. Лица ребёнка тоже не разглядеть, но голос прекрасно слышен. Ребёнок подражает пьяному взрослому в оскорблениях нерусского таксиста.

На ряде роликов таксист, похоже, один и тот же. И голоса пьяных, похоже, из прошлых роликов. Этакие интересные совпадения. Ему бы, вежливому таксисту, сказать им сразу: «Вы уже в пятый раз, переодевшись, пытаетесь сесть ко мне в пьяном виде то на одной, то на другой улице. И я уже в пятый раз вас не повезу». Нет, он опять выслушивает оскорбления по национальному признаку в рамках трехминутного ролика.

Интересно, что голоса «пьяных» актёров, как и голоса детей слышны так чётко, что несомненно — говорят они в микрофон. И даже когда «пьяная мама с дочкой» уходят от машины и продолжают материть таксиста, их голоса не тают на шумной улице. Посему у меня никаких сомнений, что всё это постановочное кино для разжигания ненависти к русским со стороны азиатов. Да и не только азиатов. И надо сказать этакое постановочное кино пользуется не меньшим успехом, чем в своё время наш фильм «Чапаев». В комментариях под такими роликами множество оскорблений уже в адрес русских. И явно не все эти комментарии постановочные от Потапа под никами «Алижон», «Гюльчатай».

Если не всматриваться и не вслушиваться внимательно в эти фейки, то их легко принять за чистую монету.

Хорошо бы это кино посмотреть и нашей полиции. Если ролики сняты у нас в России, то вежливых таксистов можно установить. Но сомнительно, что в России. Как-то сложно представить мне, что настоящий московский или самарский таксист Саид пользуется вражескими сетями в свободное от напряженной работы время. Во-первых, то стоит денег. Во-вторых, далеко не просто туда попасть даже опытному пользователю инета.

Но если уж вы туда попали, то не будьте друзья наивными. Не ловитесь на провокации.

Несомненно, что после этой публикации хозяева постановщиков сериала «Вежливый таксист и пьяные русские» накажут за их халтуру. И в следующих роликах о плохих и о пьяных русских качество съёмок будет гораздо выше, правдоподобнее. Будьте к тому готовы, не позволяйте себя дурить.