В Ижевске жителей пугают страшилками о нанесенных на крыши домов знаках для навигации беспилотников. Фото: MAYA LAB/Shutterstock/Fotodom

В Ижевске появились сообщения о задержании подозреваемых и обнаружении ретранслятора, который якобы могли использовать для управления беспилотниками. Авторы публикаций утверждали, что устройство нашли благодаря бдительности местных жителей, которые заметили, как подростки наносят метки на крышах зданий и вблизи военных объектов. Предположительно, они могли использоваться как ориентиры для наведения беспилотников. «Комсомольская правда» выясняла, действительно ли это так.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Информация оказалась компиляцией реальных фактов, использования архивных фото и вымысла, чтобы фейк могли не сразу разоблачить.

В МВД по Удмуртской Республике и Центре управления регионом (ЦУР) сообщения о задержаниях и нанесенных знаках для беспилотников опровергли. Там назвали публикации целенаправленным информационным вбросом для запугивания жителей.

«Авторы утверждают, что знаки служат ориентирами для наведения вражеских БПЛА. Это фейк, созданный с помощью искусственного интеллекта. На фотографии четко виден неестественный эффект наложения. Злоумышленники эксплуатируют ранее произошедшую в Удмуртии ситуацию: подобные метки действительно наносили завербованные подростки по заданию ВСУ. Их поставили на учет, а родителей привлекли к ответственности. Теперь эту историю используют повторно, распространяя сгенерированные ИИ фотографии для запугивания жителей республики», - прокомментировали в ЦУР 3 ноября.

В ведомстве считают, что авторы сообщений используют уже известную жителям историю, но сопровождают ее поддельными изображениями. По версии ЦУР, фотографию обработали с помощью искусственного интеллекта, чтобы создать впечатление, будто метки действительно появились на крышах зданий.

«Подобные публикации направлены на создание паники среди населения. Фотографии неизвестного происхождения, в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта, используются для запугивания людей и распространения дезинформации. Призываем жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам», — подтвердила руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.

Позже в интернете снова появились сообщения о знаках на крышах и задержании подозреваемых. В новых публикациях утверждалось, что двое человек уже задержаны, а ретранслятор для навигации беспилотников удалось обнаружить благодаря внимательности жителей Ижевска.

В ЦУР вновь обратили внимание на то, что в этих сообщениях повторяется тема специальных знаков:

«Примечательно, что в публикации вновь упоминаются специальные метки на крышах домов и возле военных объектов. Однако информация о якобы появившихся белых квадратах с точкой в центре уже была опровергнута: фотографии оказались фейковыми, созданными с помощью искусственного интеллекта», - сообщили в ЦУР.

Авторы публикации настаивают, что подозреваемых двое, а устройство нашли местные жители. При этом официального подтверждения этой информации не появилось.

«В МВД по Удмуртской Республике опровергли распространяемую информацию, подчеркнув, что сообщение является фейком», - заявили в ЦУР.

В качестве визуала авторы публикации использовали кадр из видео задержаний на несанкционированном митинге в Ижевске в 2021 году. Эти кадры легко найти в сети.

То есть изображение не связано с нынешним обнаружением какого-либо устройства и не подтверждает факт задержаний. МВД Удмуртии и ЦУР призвали жителей не распространять непроверенные сообщения и ориентироваться на информацию государственных ведомств.