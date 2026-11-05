Дофаминовый воздухан, нишевый тревожник: опубликован шорт-лист претендентов на “Слово года — 2026”

В список претендентов, отражающих реальность этого года, попали 10 слов. Фото: GaudiLab/Shutterstock/Fotodom

В список претендентов, отражающих реальность этого года, попали 10 слов и все они отражают три самых ярких лингвистических тренда.

Первый - расширение лексикона, связанного с ИИ - вывел в шорт-лист сразу пять слов, то есть половину, сообщили в пресс-службе портала. Вот они:

- вайбкодинг (программирование с помощью ИИ),

- генерить (создать что-либо с помощью нейросети),

- дата-центр (хранилище больших данных),

- ИИ-агент (автономный помощник на основе ИИ),

- иишка (разговорный вариант обозначения моделей ИИ).

Интересно, что вайбкодинг и ИИ-агент уже были в шорт-лист “Слова года - 2025” от Грамоты.ру, но проиграли “зумеру” (так называют тех, кто родился в период с конца 1990-х до начала 2010-х).

Шорт-лист - это предпоследний этап отбора. Изначально слов-претендентов было более 500. Фото: Dmitrii_85/Shutterstock/Fotodom

Второй тренд - склонность людей позволять себе в кризисные времена маленькие радости - представляют три слова:

- дофаминовый (яркий, необычный, то, что доставляет радость),

- нишевый (любое удовольствие “не для всех” - от стиля жизни до лака для ногтей),

- прайм-эра (максимально успешный период в жизни человека, а не исторический или геологический период вообще).

Французы даже подметили интересную тенденцию в такие времена, которую отобразили термином “индекс губной помады”. Мол, в кризисные периоды развития общества, падения экономики резко вырастают продажи губнушек, потому что людям нужно себя как-то баловать, а потратить на это много денег они не могут. Помада же стоит сущую безделицу, а настроение поднимает.

Третий тренд - разговорные и сленговые названия типажей людей, которые появляются каждый год. Уже прижились скуф, альтушка, нормис, масик. В этом году на волне воздухан (пустослов, человек, которому нельзя доверять) и тревожник (тот, кто все время переживает и ждет беды, даже когда для этого нет причины).

Шорт-лист - это предпоследний этап отбора. Изначально слов-претендентов было более 500 - их предложили пользователи портала, читатели соцсетей Грамоты.ру и дружественных каналов. Финалистов отбирали на основе анализа динамики поисковых запросов и частотности употребления в блогах, соцсетях и СМИ по данным системы мониторинга СКАН. А уже главного победителя будут выбирать более 400 лингвистов. Слово года объявят в начале декабря и потом включат в цифровой метасловарь портала.

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