Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Дмитрий Сергеевич, в какой степени итоги выборов в Конгресс США, разгром республиканской партии могут повлиять на расчет Кремля относительно украинского урегулирования? Несколько российских газет сегодня описывают окно возможностей для сделки с США и для соглашений по Украине, окно, которое может закрыться через пару месяцев.

- Президент Трамп продолжит выполнять свои президентские полномочия, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 5 ноября, на вопросы журналистов. - Президент Трамп продолжит проводить свою внешнюю политику.

Песков ответил на обвинения в причастности России к атаке на холодильники в Европе Российское дизтопливо в рамках договоренностей России и США найдет своих покупателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Все остальное, с нашей точки зрения, является внутренним делом Соединенных Штатов.

Но, разумеется, обеспечение интересов Российской Федерации по украинским делам не может индексироваться на положение дел в Соединенных Штатах Америки.

Наши интересы будут обеспечиваться в любом случае. Россия - это абсолютно суверенное государство.

Для России предпочтительно обеспечить свои интересы мирным путем. До сих пор это не представлялось возможным, поэтому проводится Специальная военная операция.

Поэтому интересы России будут обеспечены или военным путем, путем продолжения специальной военной операции… Или - мирным путем, если в Киеве найдется кто-то, кто проявит политическую волю и возьмет на себя политическую ответственность.

ЧТО ЕЩЕ СААЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

- Вы ранее говорили, что Россию на встрече, организованной Меланией Трамп, могут представлять Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев. Подскажите, пожалуйста, удалось ли решить вопрос с визами и логистикой?

- Да, российская сторона будет действительно представлена Лантратовой и Дмитриевым.

- Сегодня Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с Путиным по ситуации вокруг Украины после состоявшейся у него встречи с Зеленским. Планируется ли такой контакт и когда он может состояться?

- Нет, каких-то конкретных планов об этих контактах пока нет. Но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы.