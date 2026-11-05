Максим Фадеев разрешил Линде исполнять его хиты и открестился от обысков у певицы: «Для меня был такой же шок»

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал очередной виток многолетнего конфликта с певицей Линдой Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал очередной виток многолетнего конфликта с певицей Линдой. Музыкант опроверг слухи о том, что собирается запрещать бывшей подопечной исполнять песни, написанные для нее. Кроме того, Фадеев заявил, что сам был потрясен новостью об обысках у артистки и не имеет отношения к следственным действиям.

Поводом для заявления стал вопрос подписчика в соцсетях: собирается ли продюсер запретить Линде петь его композиции? Фадеев ответил на него в сторис и подчеркнул, что подобные намерения ему никогда не были свойственны. При этом музыкант признался, что сообщения о визите силовиков к певице стали для него неожиданностью. Он предположил, что необходимость провести обыски определили следственные органы, а слухи о его причастности к происходящему распространялись намеренно.

«Для меня был такой же шок, когда я узнал о ее обысках. Видимо, следствие посчитало необходимым это инициировать. А историю с тем, что я к этому причастен, разгоняли намеренно некоторые СМИ и мои коллеги», - заявил Фадеев.

Певица Линда Фото: Иван МАКЕЕВ.

Отдельно продюсер затронул тему возможного запрета на исполнение песен. По его словам, именно этой угрозой Линду якобы пугали на протяжении трех десятилетий люди, которых он назвал мошенниками. Сейчас, как утверждает музыкант, они находятся в СИЗО. «Как раз этой историей, что я хочу запретить ей их петь, ее и пугали на протяжении 30 лет те самые мошенники, которые сейчас в СИЗО. Я не собираюсь и не собирался запрещать Линде петь песни, которые я для нее написал. Передайте ей это, пожалуйста», - обратился к подписчикам Фадеев.

Напомним, весной 2026 года Линда вновь оказалась в центре внимания после большого интервью Ксении Собчак. В беседе певица подробно вспомнила сотрудничество с Фадеевым, благодаря которому в 1990-х появились ее главные хиты. Артистка рассказывала, что в какой-то момент продюсер внезапно прекратил общение, сославшись на проблемы со здоровьем. Позже, по словам Линды, ее отец услышал другую версию произошедшего.

Певица утверждала, что между ней и Фадеевым были исключительно рабочие отношения. После расставания с продюсером, как заявляла артистка, ее команда столкнулась с трудностями при продвижении музыки: песни перестали брать на радио и телевидение, а некоторые выступления снимали с эфира. При этом Линда подчеркивала, что не держит зла на бывшего коллегу и не исключает возможности поговорить с ним. Однако за долгие годы стороны так и не наладили контакт.

Вскоре после выхода интервью появились сообщения о проблемах у певицы: Ксения Собчак сообщила, что к Линде и саунд-продюсеру Михаилу Кувшинову пришли с обысками, после чего их доставили на допрос. Позже стало известно, что следственные действия связаны с расследованием уголовного дела гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который находится в СИЗО.

Тогда Фадеев также выступил с публичным заявлением. Он настаивал, что спор касается авторских и смежных прав, а сам продюсер якобы на протяжении многих лет пытался урегулировать разногласия мирным путем. Музыкант подчеркивал, что намерен решать вопрос в правовом поле, а не в публичных дискуссиях.