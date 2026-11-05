Суд не стал требовать с Кадышевой и «Золотого кольца» 2 млн рублей: претензий к ансамблю нет

Певица Надежда Кадышева, ее супруг Александр Костюк и сын Григорий Костюк Фото: Евгения ГУСЕВА.

Арбитражный суд Москвы поставил точку в споре между бизнесменом Максим Обушенковым и ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо». За этой формулировкой скрывается долгое противостояние: с одной стороны – известный стоматолог, с другой – Надежда Кадышева и ее ансамбль.

На кону была внушительная сумма – более 2,1 млн рублей. Именно во столько бизнесмен оценил свои траты и понесенный ущерб после сотрудничества с артистами. Но получил отказ – суд встал на сторону исполнительницы.

Суть иска к "Золотому кольцу"

История, которая привела стороны в суд, началась еще в ноябре 2025 года. Как это бывает в спорах, правда у каждого своя. Бизнесмен тогда делился с kp.ru, что к нему с предложением вышли организаторы новогоднего концерта Надежды и Григория Кадышевых. Речь шла о выступлении на ЦСКА арене, 17 декабря 2025 года, которое мать и сын провели с аншлагом.

Бизнесмену предложили стать одним из спонсоров, но изначально условия не подошли, он отказался. Затем получил еще один вариант, который все-таки устроил стороны, все бумаги подписали. А cогласно им, театр должен был пустить промоутеров в костюмах крупных зубных щеток на площадку. Провести маркетинговую акцию разрешили за полтора часа до концерта и во время самого выступления (и здесь кроется важная деталь). Это и подкупило бизнесмена.

За свое «промо» он заплатил театру 480 000 рублей. В день выступления нанял персонал, потратился на такси, костюмы и аренду техники (всего на 191 825 рублей, в том числе 30235 рублей на оплату такси, питания, зарплаты персоналу). Траты внушительные, но бизнесмен почитал: людей будет много и часть точно захочет приобрести его зубные щетки. Выгода от вложений отбивалась с лихвой.

Надежда Кадышева Фото: Даниил ОПАРИН.

Тот самый концерт Надежды Кадышевой и «Золотого кольца» прошел 17 декабря на ЦСК Арене, прошел с аншлагом. Артистка сейчас переживает новую волну популярности. Площадка вмещает до 14 тысяч зрителей и почти все места были проданы. Бизнесмен прикидывал, что при таком количестве потенциальных клиентов, его бренд может получить 1,5 млн рублей. Но что-то пошло не так - едва началось выступление, "щеток грубо вывели из зала".

После организаторы выступления заверяли, что выполнили все договоренности: промоутеров компании (они были в нарядах в народном стиле, как и планировалось) пустили в танцевальный партер до начала выступления. Но спустя 20 минут после начала мероприятия их вывела охрана. Бизнесмен настаивал, что не просто вывела, а в грубой форме.

- С привлечением охраны выгнали из зала сотрудников нашей компании! И на дальнейший диалог уже никто не выходил. Все наши попытки получить объяснения произошедшей ситуации были безуспешны. На досудебную претензию все также не был получен ответ, после чего мы подали иск в арбитражный суд города Москвы, - говорил тогда бизнесмен.

Решение суда по спору

Точку в этом вопросе поставили в конце октября. И решение оказалось не в пользу Максима Обушенкова. Судья отметила, что претензии бизнесмена не обоснованы. На площадку его промоутеров пустили, как и было обещано, за 1,5 часа до начала концерта. А после предоставили вход в фан-зону, а вот как долго там могли находиться "щетки", в договоре не было прописано.

Суд пришел к выводу: То, что прибыль не была получена – это забота не театра, а самого бизнесмена. Театр же просто предоставил возможность провести акцию в людном месте. Наконец, не увидела судья и объяснений, как бизнесмен посчитал, что сможет заработать 1,5 млн рублей.

Фото: скриншот из документа / Решение суда

- Истец не предоставил допустимых и относимых доказательств, что он объективно мог и должен был получить имущественную выгоду при реализации условий договора, а также расчет возможной выгоды, - говорится в решении суда.

Траты на работу персонала, питание и такси – это прямая обязанность бизнесмена, постановил суд.

Подводя итоги, судья отметила, что никакой связи между убытками бизнесмена и прошедшим концертом нет "Золотого кольца" нет. Все договоренности были выполнены четко, а значит, и наказывать артистов не за что.

Фото: скриншот из документа / Решение суда

Решением стал отказ в удовлетворении всех требований. Суд посчитал, что театр «Золотое кольцо» условия договора не нарушал, а значит, не должен ничего возвращать. Иск предпринимателя отклонили полностью, и теперь он сам должен оплатить судебные расходы (госпошлину). Но бизнесмен может обжаловать это решение в Девятом арбитражном апелляционном суде.