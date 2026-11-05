«Вы что, правда Путин?»: Президент провел детям экскурсию по выставке, рассказал о разделе мира и посоветовал кино

Торжественные и светлые переливы труб осеняли Красную площадь. Создавали контраст промозглой, чернобушлатно-ноябрьской погоде. Президентский полк выстроился у подножия Василия Блаженного, у памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.
К его постаменту мерно шагал Владимир Путин. Рядом, опираясь на трость, шествовал Патриарх Кирилл. Солдаты несли венки - дань уважения подвигу 1612 года, освобождению Москвы от польских захватчиков. Подвигу, который подарил стране будущее - и сам День народного единства.
Протокол торжественной церемонии был исполнен символизма. Вслед за главой государства цветы к памятнику возложили главы всех конфессий, представленных в стране. Верховный муфтий в тюрбане, главный раввин, лама - глава буддистской общины - в традиционной оранжевой мантии, кашае. Показывали, что страна накрепко сшита уважением ко всем религиям и культурам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Следом цветы возлагали 30 детей, от 8 до 15 лет. Будущее страны. И не просто ребята. Большинство - дети отцов, героически павших на СВО. После церемонии Путин не мог обойти их вниманием.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
- Здравия желаем, товарищ Верховный Главнокомандующий! - детский хор выдал военное приветствие.
- С праздником вас! Замёрзли? - спросил президент.
- Никак нет! - хором, и снова по-воински ответили дети.
- Меня зовут Аяз Миннуллин, мне 15 лет, я приехал из Казани, являюсь курсантом центра «ВОИН», участвовал на двух парадах Великой Победы, - начал тараторить первый мальчишка. - Принял решение поступать в Московский пограничный институт ФСБ России.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
- Какая специальность?
- Специалист по управлению пограничной деятельностью!
- Это особая служба, - со знанием дела ответил глава государства.
- Я Дарина из города Дубна, мне 11 лет, Отряд всероссийского студенческого корпуса спасателей научил меня таким навыкам, которые в критической ситуации помогут спасти жизнь человека. Активно участвую в организации патриотических мероприятий…
- Ты прямо все выдала, как из пулемета. Заучила, наверное, как следует! - потряс кулаком Путин.
Девчушка смущенно кивнула.
- Меня зовут Калашников Михаил, мне 8 лет. Мы заготавливаем бревна для военных, чтобы они построили себе блиндажи и мы спасли как можно больше жизней солдат, - тихонько подхватил еще один мальчишка.
- И ты работаешь вместе со взрослыми? - удивился Путин.
- Да, - тихонько, но решительно, выдал восьмилетний мальчуган.
А самый забавный момент случился, когда президент предложил сфотографироваться на память. Невысокий мальчишка стал прямо перед главой государства. Когда снимок был сделан, повернулся и честно спросил:
- А вы что…Путин?!
- Я - да, пока да, - рассмеялся президент.
Мальчика звали Руслан Семёнов. Его отец, гвардии майор Дмитрий Семёнов, 28 мая 2022 года погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области. За свой подвиг он награжден званием Героя России посмертно.
Главе государства пора было двигаться дальше. В манеж, на выставку «Христианская традиция. Наши дни». Не задумываясь ни на секунду, Владимир Владимирович пригласил детей с собой.
Гостей ждали министр культуры Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, а вместе с ними 524 работы кисти 216 художников. Присоединились Патриарх Кирилл и создатель экспозиции - митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Экпозиция представляла эволюцию христианского искусства: от икон и исторических картин, например, «Князь Потемкин представляет Черноморский флот Екатерине Второй», до наших дней. Последней работой была картина, на которой сам Владимир Путин шел в 2014 году по Крымскому мосту…
- Смотрите, - говорил Владимир Путин неотступно следовавшим за ним детишкам, показывая на бронзовую миниатюру, изображающую сидящих Сталина, Рузвельта и Черчилля. - А вот руководители трех главных государств собрались вместе, чтобы обсудить, как обустроить мир после войны.
«Интересно, изваяют ли такую же после встречи Путина, Си и Трампа на саммите АТЭС 18-19 ноября», - думали про себя присутствовавшие журналисты.
В самом центре выставки, пока показывали двадцатиминутный фильм про крещение Руси, дети разлеглись на полу. Путин трепал одного мальчишку по белобрысой голове.
- Нравится?
- Да… - замирал мальчик.
- Надо говорить: «Лучший день в моей жизни!» - объяснял Владимир Путин.
Сергей Собянин рассказывал про строительство храмов в Москве. Про подведение коммуникаций и важность работы. Патриарх Кирилл не узнал себя в собственном бюсте.
- На меня не похож! - запротестовал патриарх.- Это какой-то просветленный старец!
А президент, встретив изваяние Луки Крымского продолжал экскурсию для ребят:
- Это великий человек! Он был доктором, был в ссылке несколько раз… Ослеп… А знаете, что сказал Сталин, когда ему доложили, что лауреатом его премии становится архиерей, который был в ссылке? Сказал: «Если ему сан не помешал написать хорошую книгу («Очерки гнойной хирургии»), то почему он помешает нам дать ему премию?»
Детские улыбки и смех делали выставку еще более настоящей. И, кажется, президенту это очень нравилось.
Через час глава государства уже выступал на неделе «Народы России» - учрежденной по его указу.
- Поздравляю всех граждан страны с праздником – с Днём народного единства! Он знаменует нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине, долг перед Отечеством за судьбу нашего народа. Подчеркну, что в ополчение Минина и Пожарского, собранное на легендарной нижегородской земле, пришли простые люди, причём самых разных национальностей. Именно они совершили подвиг спасения Отечества, изгнали интервентов из Кремля…
Президент говорил главное: «русский» - это общее слово, ставшее символом деяний гениев их множества народов. В ратном деле, в искусстве, русские художники и музыканты, писатели и драматурги из самых разных народов ковали славу нашей многонациональной страны.
- Подчеркну, что русский язык и русский народ был и остаётся основой, образующей российскую государственность. Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации. Поэтому поддержка русской культуры, русского языка имеет стратегическое значение, - заявил президент.
Поэтому так важен и праздник, и выставка, и неделя народов страны. И дети.
Они, кстати, никуда не делись. Слушали речь президента, а потом, в самом конце дня, собрались вместе на чай в Кремле. Поговорили с Путиным уже без камер. И, наверное, без заученных фраз.
В знаменательный день журналисты спросили главу государства, смотрел ли он фильм «Рождение Империи». Путин ответил - лента произвела неизгладимое впечатление.
- Игра актеров просто заслуживает всяческих похвал - первое. Второе, я почему говорю, что это настоящее произведение искусства? Это погружает в эпоху! Хочу поблагодарить всех, кто работал над картиной и выразить надежду на то, что ее посмотрит как можно больше зрителей, - сказал президент.
Фильм рассказывает о возвращении Петра I из Европы, реформах и военных походах - вплоть до великой победы в Полтавской битве. 29 октября 2026 года он вышел в прокат.