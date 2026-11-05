«Вы что, правда Путин?»: Президент провел детям экскурсию по выставке, рассказал о разделе мира и посоветовал кино

Президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и дети героев СВО во время посещения выставки "Христианская традиция. Наши дни". Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

Торжественные и светлые переливы труб осеняли Красную площадь. Создавали контраст промозглой, чернобушлатно-ноябрьской погоде. Президентский полк выстроился у подножия Василия Блаженного, у памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому.

К его постаменту мерно шагал Владимир Путин. Рядом, опираясь на трость, шествовал Патриарх Кирилл. Солдаты несли венки - дань уважения подвигу 1612 года, освобождению Москвы от польских захватчиков. Подвигу, который подарил стране будущее - и сам День народного единства.

Путин собрал на чаепитие в Кремле детей героев СВО

Протокол торжественной церемонии был исполнен символизма. Вслед за главой государства цветы к памятнику возложили главы всех конфессий, представленных в стране. Верховный муфтий в тюрбане, главный раввин, лама - глава буддистской общины - в традиционной оранжевой мантии, кашае. Показывали, что страна накрепко сшита уважением ко всем религиям и культурам.

В День народного единства президент России Владимир Путин и Патриарх Кирилл приехали к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Наша страна накрепко сшита уважением ко всем религиям и культурам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Следом цветы возлагали 30 детей, от 8 до 15 лет. Будущее страны. И не просто ребята. Большинство - дети отцов, героически павших на СВО. После церемонии Путин не мог обойти их вниманием.

Большинство из этих ребят - дети отцов, героически павших на СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ДЕТИ С ВОИНСКИМ ДУХОМ

- Здравия желаем, товарищ Верховный Главнокомандующий! - детский хор выдал военное приветствие.

- С праздником вас! Замёрзли? - спросил президент.

- Никак нет! - хором, и снова по-воински ответили дети.

- Меня зовут Аяз Миннуллин, мне 15 лет, я приехал из Казани, являюсь курсантом центра «ВОИН», участвовал на двух парадах Великой Победы, - начал тараторить первый мальчишка. - Принял решение поступать в Московский пограничный институт ФСБ России.

Дети поговорили с президентом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

- Какая специальность?

- Специалист по управлению пограничной деятельностью!

- Это особая служба, - со знанием дела ответил глава государства.

- Я Дарина из города Дубна, мне 11 лет, Отряд всероссийского студенческого корпуса спасателей научил меня таким навыкам, которые в критической ситуации помогут спасти жизнь человека. Активно участвую в организации патриотических мероприятий…

- Ты прямо все выдала, как из пулемета. Заучила, наверное, как следует! - потряс кулаком Путин.

Девчушка смущенно кивнула.

- Меня зовут Калашников Михаил, мне 8 лет. Мы заготавливаем бревна для военных, чтобы они построили себе блиндажи и мы спасли как можно больше жизней солдат, - тихонько подхватил еще один мальчишка.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- И ты работаешь вместе со взрослыми? - удивился Путин.

- Да, - тихонько, но решительно, выдал восьмилетний мальчуган.

А самый забавный момент случился, когда президент предложил сфотографироваться на память. Невысокий мальчишка стал прямо перед главой государства. Когда снимок был сделан, повернулся и честно спросил:

- А вы что…Путин?!

- Я - да, пока да, - рассмеялся президент.

Мальчика звали Руслан Семёнов. Его отец, гвардии майор Дмитрий Семёнов, 28 мая 2022 года погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области. За свой подвиг он награжден званием Героя России посмертно.

ОТ ЕКАТЕРИНЫ ДО ПУТИНА

Главе государства пора было двигаться дальше. В манеж, на выставку «Христианская традиция. Наши дни». Не задумываясь ни на секунду, Владимир Владимирович пригласил детей с собой.

Гостей ждали министр культуры Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, а вместе с ними 524 работы кисти 216 художников. Присоединились Патриарх Кирилл и создатель экспозиции - митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Министр культуры РФ Ольга Любимова, президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (на первом плане слева направо). Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Экпозиция представляла эволюцию христианского искусства: от икон и исторических картин, например, «Князь Потемкин представляет Черноморский флот Екатерине Второй», до наших дней. Последней работой была картина, на которой сам Владимир Путин шел в 2014 году по Крымскому мосту…

- Смотрите, - говорил Владимир Путин неотступно следовавшим за ним детишкам, показывая на бронзовую миниатюру, изображающую сидящих Сталина, Рузвельта и Черчилля. - А вот руководители трех главных государств собрались вместе, чтобы обсудить, как обустроить мир после войны.

«Интересно, изваяют ли такую же после встречи Путина, Си и Трампа на саммите АТЭС 18-19 ноября», - думали про себя присутствовавшие журналисты.

В самом центре выставки, пока показывали двадцатиминутный фильм про крещение Руси, дети разлеглись на полу. Путин трепал одного мальчишку по белобрысой голове.

- Нравится?

- Да… - замирал мальчик.

- Надо говорить: «Лучший день в моей жизни!» - объяснял Владимир Путин.

Во время посещения выставки "Христианская традиция. Наши дни". Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

Сергей Собянин рассказывал про строительство храмов в Москве. Про подведение коммуникаций и важность работы. Патриарх Кирилл не узнал себя в собственном бюсте.

- На меня не похож! - запротестовал патриарх.- Это какой-то просветленный старец!

Патриарх Кирилл не узнал себя в собственном бюсте. Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

А президент, встретив изваяние Луки Крымского продолжал экскурсию для ребят:

- Это великий человек! Он был доктором, был в ссылке несколько раз… Ослеп… А знаете, что сказал Сталин, когда ему доложили, что лауреатом его премии становится архиерей, который был в ссылке? Сказал: «Если ему сан не помешал написать хорошую книгу («Очерки гнойной хирургии»), то почему он помешает нам дать ему премию?»

Детские улыбки и смех делали выставку еще более настоящей. И, кажется, президенту это очень нравилось.

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

КАЖДЫЙ НАРОД - РУССКИЙ

Через час глава государства уже выступал на неделе «Народы России» - учрежденной по его указу.

- Поздравляю всех граждан страны с праздником – с Днём народного единства! Он знаменует нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине, долг перед Отечеством за судьбу нашего народа. Подчеркну, что в ополчение Минина и Пожарского, собранное на легендарной нижегородской земле, пришли простые люди, причём самых разных национальностей. Именно они совершили подвиг спасения Отечества, изгнали интервентов из Кремля…

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Международной неделе "Народы России". Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Президент говорил главное: «русский» - это общее слово, ставшее символом деяний гениев их множества народов. В ратном деле, в искусстве, русские художники и музыканты, писатели и драматурги из самых разных народов ковали славу нашей многонациональной страны.

- Подчеркну, что русский язык и русский народ был и остаётся основой, образующей российскую государственность. Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации. Поэтому поддержка русской культуры, русского языка имеет стратегическое значение, - заявил президент.

Поэтому так важен и праздник, и выставка, и неделя народов страны. И дети.

Они, кстати, никуда не делись. Слушали речь президента, а потом, в самом конце дня, собрались вместе на чай в Кремле. Поговорили с Путиным уже без камер. И, наверное, без заученных фраз.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

В знаменательный день журналисты спросили главу государства, смотрел ли он фильм «Рождение Империи». Путин ответил - лента произвела неизгладимое впечатление.

- Игра актеров просто заслуживает всяческих похвал - первое. Второе, я почему говорю, что это настоящее произведение искусства? Это погружает в эпоху! Хочу поблагодарить всех, кто работал над картиной и выразить надежду на то, что ее посмотрит как можно больше зрителей, - сказал президент.

Фильм рассказывает о возвращении Петра I из Европы, реформах и военных походах - вплоть до великой победы в Полтавской битве. 29 октября 2026 года он вышел в прокат.