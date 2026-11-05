Режиссер из Китая Ичэнь Лю. Фото: Елена ЛАПИНА

Режиссер из Китая Ичэнь Лю победила в Международной режиссерской лаборатории Театра Моссовета и в новом году её постановка появится на сцене «Под крышей» Театра Моссовета.

«Работа режиссера из Китая полна образов, она очень метафорична, аллегорична. Поэтический, романтический спектакль! Именно поэтому мы и определили, что «Ветер в ивах» будет ближе нашему репертуару», - прокомментировал репортерам китайского агентства «Синьхуа» свой выбор художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли. Он также отметил, что борьба была равной и два других финалиста тоже не останутся без внимания театра.

Евгений Марчелли. Фото: Елена ЛАПИНА

Режиссёр Ичэнь Лю родилась в Китае в приморском городе Вэйфан, который называют столицей воздушных змеев. В студенческие годы Ичэнь Лю полюбила русскую литературу, решила выучить русский язык, для чего приехала в Россию. Она окончила РАТИ-ГИТИС, курс Олега Львовича Кудряшова.

Эскиз спектакля "Ветер в ивах". Фото: Елена ЛАПИНА

Сцена из спекталя "Ветер в ивах". Фото: Елена ЛАПИНА

Напомним, на режиссерскую лабораторию «Классики детской сказки» было подано 140 заявок из десятков стран. Среди них народные сказки, и сказки братьев Гримм, Шарля Перро, Ханса Кристиана Андерсена, Антония Погорельского и Александра Пушкина, Оскара Уайльда, Сельмы Лагерлёф, Льюиса Кэрролла, Юрия Олеши, Константина Паустовского и других авторов.