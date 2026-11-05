Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных СМИ Фото: REUTERS.

Александр Гамов:

…- Дмитрий Сергеевич, появились сообщения о том, что два из трех танкеров, которые везли российский дизель в США в рамках договоренностей с американской стороной, изменили курс. Хотели бы узнать, сохраняются ли поставки в рамках достигнутых договоренностей?

Песков ответил на обвинения в причастности России к атаке на холодильники в Европе Российское дизтопливо в рамках договоренностей России и США найдет своих покупателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

- Вы знаете, что отгрузки были осуществлены, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 5 ноября, на вопросы журналистов. - Это коммерческие отгрузки, поэтому, естественно, детали здесь не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателей.

- Хотели уточнить по поводу дизельной сделки, - последовал еще вопрос. - Наши собеседники и собеседники издания Financial Times уточняют и связывают такой маневр с результатами американских выборов. Насколько, по-вашему, вероятно, что условия сделки будут пересмотрены? Какие-то разъяснения от Вашингтона, может быть, были?

- Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал, - заметил пресс-секретарь президента. - Какой-то связи с выборами здесь усматривать не стоит, это однозначно.

И еще - на ту же тему…

- Дмитрий Сергеевич, можно уточнить по поводу дизельной сделки? FinancialTimes пишет, что эти два танкера, которые поменяли курс, дают сигнал о том, что они ищут покупателей. Нет конечного приобретателя. Это не означает, что сделка сорвалась?

Ответ:

- Мы не можем с вами обсуждать коммерческие нюансы. Коммерческие нюансы не могут становиться публичными.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

- Датские и шведские СМИ утверждают, что за недавней волной кибератак на системы охлаждения продуктовых магазинов в Европе, в некоторых странах стоят две пророссийские хакерские группы. Вы могли бы прокомментировать эти заявления?

Песков:

- Это абсурдные заявления, они, как всегда, не имеют под собой никакой аргументации, никаких доказательств.

Такие голословные обвинения нашей страны в причастности ко всему, собственно, это, к сожалению, приобретает характер устойчивой тенденции в европейских странах.

Еще раз настаиваю на том, что это абсолютно абсурдные обвинения.