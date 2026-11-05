Около тысячи большегрузов ждут очереди выезда в Грузию из России

В соцсетях появились сообщения, что в Северной Осетии вводится ограничение на движение большегрузов. Фото: Светлана ДАНИЛИНА.

В соцсетях появились сообщения, что в Северной Осетии вводится ограничение на движение большегрузов. Якобы с 9 по 23 ноября 2026 года Правительством Республики на территории региона временно вводится ограничение въезда и транзита транспорта. К публикациям прилагалось постановление правительства и даже памятка от причастных ведомств, подтверждающие правдивость информации. Но при внимательном рассмотрении можно увидеть ошибки. «Комсомольская правда» разбиралась, насколько можно верить таким постам и что происходит на Военно-грузинской дороге на самом деле.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Центр управления регионом (ЦУР) Северной Осетии оперативно отреагировал на тревожную «новость» из соцсетей и связался с администрацией главы и правительства республики для уточнения ситуации. Власти официально подтвердили, что распространяемый в социальных сетях «документ» является грубой фальшивкой. Выяснилось, что председатель правительства Борис Джанаев никогда не подписывал подобного распоряжения.

«В соцсетях распространяется документ, якобы подписанный председателем правительства Северной Осетии Борисом Джанаевым 4 ноября 2026 года. В нём говорится о временном ограничении въезда и движения транзитных грузовиков массой более 3,5 тонны на территории республики с 9 по 23 ноября. ЦУР Северной Осетии связался с администрацией главы и правительства республики. Там подтвердили, что документ является поддельным и Борис Джанаев его не подписывал», — официально заявили представители ЦУР.

Если внимательно изучить представленный в постах документ, становится ясно, что при его создании авторы допустили массу фактических и юридических ошибок. Во-первых, проверки по официальным базам данных показали, что Постановления № 403 от 4 ноября 2026 года с таким содержанием попросту не существует. В реестре нормативно-правовых актов правительства Республики Северная Осетия — Алания документа с указанной датой и номером нет. Это самый простой способ проверить подлинность любого государственного решения — заглянуть в открытый реестр, где фиксируется каждая подпись чиновника.Во-вторых, авторы фейка продемонстрировали незнание структуры органов власти региона. В тексте их «постановления» упоминается ведомство под названием «Минтранс РСО-А». Однако такого министерства в республике не существует уже много лет. Транспортной сферой в регионе управляет Комитет Республики Северная Осетия — Алания по транспорту и дорожной инфраструктуре, или сокращенно — Комитет по транспорту РСО-А. Профильное министерство транспорта было ликвидировано в ходе административных реформ. Очевидно, что в официальном государственном документе, если бы он был настоящим, такое название ведомства появиться не могло.

Еще один важный технический нюанс касается терминологии. В прикрепленном к новости буклете используется аббревиатура «УДС», что расшифровывается как «улично-дорожная сеть». В профессиональной среде этот термин обычно применяется к дорогам внутри городов и населенных пунктов. Когда же речь идет о транзите фур через целую республику, используются другие понятия, связанные с федеральными трассами общего пользования, такими как А-161 «Военно-Грузинская дорога».

Визуальное исполнение «документа» также оставляет желать лучшего. В правом нижнем углу размещен логотип «УГИБДД РСО-А», который выглядит крайне небрежно. Изображение сильно размыто и имеет низкое разрешение. Оно больше напоминает картинку, наспех скопированную из интернета и вставленную в текстовый редактор, что нехарактерно для официальных ведомственных бланков и дизайн-макетов, которые всегда создаются в высоком качестве.

На сегодняшний день ситуация на дорогах республики остается стабильной, и никаких тотальных ограничений на транзит грузового транспорта правительство региона не вводило. Главные транспортные артерии, связывающие регион с соседями, работают в обычном режиме. Проезд через Военно-Грузинскую дорогу и Транскавказскую автомагистраль регулируется исключительно погодными условиями и стандартной процедурой электронной очереди, которая призвана упорядочить движение фур.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил штатную работу дорожных служб и отсутствие чрезвычайных запретов:

«Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения транспорта. В электронной очереди – 600 большегрузов, ещё 408 ожидают на стоянках», — сообщил он, описывая текущую обстановку.

Это уточнение было вызвано тем, что в регионе объявляли режим беспилотной опасности.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. Действующий пункт пропуска «Казбеги - Верхний Ларс» - единственный на грузино-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.