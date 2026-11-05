Болеющей раком блогерше Лерчек стало хуже, но суд не стал менять ей приговор: новые подробности дела

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее гражданский муж Луис Сквиччиарини Фото: Кадр видео.

В Мосгорсуде состоялась апелляция по нашумевшему делу блогерши Лерчек. Напомним, этим летом 34-летнюю Валерию Чекалину судили за незаконные переводы денег на иностранные банковские счета по поддельным документам. Еще во время расследования стало известно, что у Лерчек четвертая стадия рака желудка. В феврале 2026-го она родила четвертого ребенка - сына от своего нынешнего возлюбленного, аргентинца Луиса Сквиччиарини. А в марте Луис сообщил, что у Валерии обнаружили онкологию - рак желудка, четвертая стадия.

Пока шло лечение, дело передали в суд. В июле Гагаринский суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 763 млн рублей. А еще ей на 3 года запретили продвигать свой бренд в интернете. Однако и адвокаты Лерчек, и прокуратура решили оспорить этот приговор. Гособвинение требовало, чтобы условный срок увеличили до 6 лет, а срок запрета на бизнес в интернете – до 5. В свою очередь защита просила сократить сумму штрафа.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее гражданский муж Луис Сквиччиарини после судебного заседания в Гагаринском суде. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что нынешний доход его подзащитной – около 300 тысяч рублей. по его подсчетам, чтобы выплатить штраф, ей понадобится всего-то больше тысячи лет…

С утра стало известно, что сама Валерия на заседание не приедет. По словам Третьякова, накануне ей стало хуже т потребовалась госпитализация. При этом многие поклонники отметили, что днем ранее Чекалина в сторис появились несколько коротких видео: она стоит у кроватки младшего сына и помогает ему подниматься на ножки и держаться за края.

Тем не менее, суд оставил приговор районного суда в силе. По словам Третьякова, защита блогерши будет просить суд и ФСИН разрешить ей вылететь на лечение в Китай.

Но о чем говорит решение суда не менять наказание в сторону понижения? О том, что в текущих медицинских документах не видят ничего серьезного?

- Нет. Сохранение приговора само по себе не означает, что суд признал заболевание недостаточно тяжелым. Оно свидетельствует лишь о том, что приведенные обстоятельства не повлекли отмены назначенного наказания, - объяснил KP.RU адвокат Андрей Мишонов. - Это совершенно разные вещи.

У блогера Лерчек четверо детей. На фото она с двойняшками Богданом и Алисой Фото: Даниил ОПАРИН.

- Человека с тяжелой онкологией не могут вообще освободить от уголовной ответственности?

- Закон предусматривает такую возможность. Более того, онкологические заболевания с отдаленными метастазами (вторичными очагами опухоли. – Авт.) включены в специальный перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Но в данном случае есть существенная юридическая особенность: Чекалиной назначено условное лишение свободы. То есть ей, отбывая наказание, не нужно находиться в исправительном учреждении. Поэтому само по себе наличие тяжелого заболевания не влечет автоматической отмены приговора.

По мнению Мишонова, больше всего в нынешнем решении суда удивляет сохранение столь значительного штрафа.

- Закон обязывает суд при назначении штрафа учитывать имущественное положение осужденного, его семьи, а также возможность получения заработка или иного дохода. Очевидно, что тяжелое заболевание, требующее продолжительного лечения, может существенно ограничивать такую возможность. Но, конечно, нужно учитывать, что возможность снижения или исключения штрафа зависит в том числе и от статьи, по которой лицо осуждено.