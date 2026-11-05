«Дайте прибавку на месяц раньше»: в Госдуме предлагают перенести индексацию пенсий на 1 января

Пенсионеры и так не любят неопределенности, а если дело еще и касается их пенсий, тем более Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В 2027 году пенсионеров ждет сразу двойная прибавка. С 1 февраля страховые пенсии должны вырасти на 6,8%. А с 1 апреля – еще на 3,3%. Такие параметры заложены в бюджете на следующий год. Первая прибавка призвана компенсировать инфляцию за 26-й год, а вторая – более высокий рост реальных зарплат. В совокупности пенсии к концу года должны вырасти на 10,3% (с учетом накопительного эффекта) – в среднем до 29,9 тыс. рублей в месяц.

Тем не менее часть депутатов считают, что нужно вернуться к прежней практике. То есть, индексировать пенсии с 1 января. Мол, так будет справедливее.

- Мы предлагаем перенести срок индексации пенсий с 1 февраля на 1 января. Все мы знаем, как бьют по кошельку праздничные траты, как бешено растут цены перед Новым годом. Будет намного лучше, если пенсионеры уже в январе получат пенсию с прибавкой, - заявил депутат-коммунист Юрий Афонин.

Важный нюанс. Размер первой индексации, указанный в бюджете (6,8%), – прогнозный. К концу января Росстат должен будет окончательно подсчитать, каким был рост цен в 2026 году. Тогда на эту же величину увеличат и пенсии. Именно это и стало основным аргументом того, что индексацию в прошлом году перенесли с 1 января на 1 февраля. Прогнозировать рост цен в нынешних условиях невозможно. Первые выплаты за январь пенсионерам выплачивают уже в конце декабря. В итоге получалось, что пенсии вырастали либо выше, либо ниже инфляции.

К примеру, в 2025 году прогноз и фактическое значение инфляции разошлись очень сильно – прогноз в 7,3% и факт в 9,5%. В итоге в дело вмешался президент. В конце января он попросил правительство доиндексировать пенсии россиян, пересчитать задним числом и сделать доплаты в феврале. Действующая система позволяет избежать лишних перерасчетов.

При этом некоторые эксперты считают, что в условиях растущих цен имеет смысл сделать индексацию не ежегодной, а ежеквартальной.

- Если мы хотим реально защищать интересы граждан, то можно сделать процедуру индексации более дробной. Кроме того, компенсировать не только рост цен, но и осовременивать размеры пенсий по отношению к реальным зарплатам. Например, можно привязываться к росту медианной зарплаты (такой уровень доходов, при котором половина работников получают больше, а половина меньше этого показателя. – Ред.), - считает Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

С одной стороны, предложение депутатов разумное. Если в любом случае делать вторую индексацию в апреле, то на какой-то уровень пенсии можно поднять и в январе, не дожидаясь февраля. С другой стороны, это как с переводом часов на зимнее или летнее время. В какой-то момент надо поставить точку в споре. И раз и надолго решить, по каким правилам действовать. Пенсионеры и так не любят неопределенности, а если дело еще и касается их пенсий, тем более.