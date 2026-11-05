Крепкие напитки из недружественных стран подорожают: как изменятся цены на алкоголь в России

Повышение пошлин прежде всего почувствует массовый и средний ценовой сегмент импортного виски, ликеров, джина и коньяка из недружественных стран Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России повышаются таможенные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран — правительство РФ уже приняло постановление об этом. Документ начнет действовать не с Нового года, а с 11 ноября 2026 года, сообщает юридический портал consultant.ru. Кстати, недружественные страны официально именуются в нем «государствами и территориями, предпринимающими меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации».

Итак, виски, ром, джин, ликеры, биттеры и прочие крепкие спиртовые настойки будут облагаться пошлиной в 35%, но не менее 5 евро за литр. Прежняя пошлина — 20%, но не менее 3 евро за литр.

Повышение пошлин означает и повышение цен на эти товары.

- По нашим расчетам, мера затрагивает около 4,8% розничных продаж крепкого алкоголя, - уточнил KP.RU президент гильдии «Алкопро» и автор телеграм-канала A.LIST Андрей Московский. - За девять месяцев 2026 года импорт из этих стран составил около 44 млн литров. Основной объем — виски и ликеры. Текилы и большей части рома повышение почти не касается, поскольку они поступают к нам в подавляющем большинстве из дружественных стран.

Например, бутылка массового виски емкостью 0,7 л подорожает примерно на 200–260 рублей, подсчитал эксперт. А вот дорогие марки подорожают ощутимее: бутылка односолодового виски стоимостью 9 тысяч рублей может прибавить тысячу. Но в конечном итоге фактическая прибавка зависит от курса валюты, запасов и того, какую часть издержек импортер и сеть возьмут на себя, уточнил Московский.

- Повышение пошлин прежде всего почувствует массовый и средний ценовой сегмент импортного виски, ликеров, джина и коньяка из недружественных стран, - уточнил эксперт алкогольного рынка доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. - Массовые позиции могут подорожать примерно на 16–17%, дорогой импорт — на 10–12%. При этом мгновенного скачка цен, скорее всего, не будет: у дистрибуторов и сетей есть запасы, поэтому основной эффект потребитель почувствует ближе к концу года и особенно в начале 2027-го.

Повышение пошлин повлияет и на ассортимент винных полок.

- Импортные напитки подорожают — это может вызвать переток части покупательского спроса на продукцию из дружественных стран, а также на российский алкоголь, - прогнозирует Черниговский. - Поэтому повышение пошлин на алкоголь из недружественных стран можно расценивать не только как фискальную, но и как протекционистскую меру.

ПРИМЕР ВОЗМОЖНОГО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ НА ВИСКИ

Марка / Действующая цена, руб. / Возможная цена после повышения, руб.

Red Label /1289 /1550

Jack Daniel’s / 1789 / 2050

Chivas Regal 12 / 2449 / 2720

Источник: A.LIST