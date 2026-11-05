«Думали, грипп»: смерть министра экономики Баварии в отеле обросла новыми деталями

Смерть известного в немецкой политике персонажа сейчас обсуждают по всей стране. Соратники Айвангера рассказали прессе новые подробности Фото: REUTERS.

В берлинском отеле найден мертвым министр экономики, вице-премьер федеральной земли Бавария 55-летний Хуберт Айвангер. До начала ноября на здоровье он не жаловался.

Смерть известного в немецкой политике персонажа сейчас обсуждают по всей стране. Соратники Айвангера рассказали прессе новые подробности.

В 2009 году в баварском Вюрцбурге Айвангер основал партию «Свободные избиратели», а с 2023 года стал регулярно подвергаться критике со стороны нынешнего канцлера Фридриха Мерца.

Самым крупным скандалом стала история с выявившимся вдруг компроматом: оказалось, в школьные годы Айвангер отпечатал антисемитскую листовку – она была обнаружена педагогами в его портфеле. Мерц сурово осудил партнера по коалиции (Айвангер был заместителем союзного Мерцу премьера Баварии) за то, что он вовремя не пришел с повинной и не покаялся.

Айвангеру в какой-то момент стало тесно в рамках вот уже 70 лет бессменно доминирующей в Баварии партии – Христианско-социального союза (ХСС).

В 2009 году создал собственную партию «Свободные избиратели», которая приняла в свои ряды многих разочаровавшихся в ХСС.

Некоторые пункты программы совпадают с курсом «Альтернативы для Германии» - Партия протестует против нелегальной миграции и предлагает отказать в пособии по безработице тем, кто отклоняет разумные предложения по работе.

Теперь, после ухода в мир иной Айвангера, «Свободные избиратели» остались без вождя. Они, можно сказать, сбиты на взлете: на выборах в ландтаг в Баварии в 2023 они получили 15% голосов и даже умудрились отправить несколько депутатов в Европарламент.

История с уходом политика из жизни выглядит очень загадочно. Причина смерти пока не называется.

4 ноября Айвангер должен был выступить на официальной церемонии. Накануне он пожаловался на симптомы желудочно-кишечной инфекции и насморк. Сперва коллеги предположили, что Хуберт подхватил желудочно-кишечный грипп.

Но на следующий день политику стало так плохо, что он не пошел на интервью и не появился вечером на открытии берлинского офиса партии. Почему он не вызвал в отель врачей или не позвал соратников на помощь, остается непонятным.

Аналитики обращают внимание на совпадение со столь же загадочным уходом из жизни другого экс-министра экономики: у занимавшего этот пост еще в кабинете Гельмута Коля политика по имени Юрген Мёллеманн в 2003 году странным образом не раскрылся парашют – и он разбился насмерть. Незадолго перед этим по Германии стали ходить объявленные антисемитскими листовки, якобы цитировавшие высказывания Мёллеманна в адрес тогдашнего израильского премьер-министра Ариэля Шарона.