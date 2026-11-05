«Это не дружба»: певица Валерия поспорила с исполнительницей хита «Базовый минимум» Sabi из-за разницы в возрасте

Валерия подчеркнула, что возраст не мешает ей дружить с людьми из другого поколения, хотя признала: из-за плотного графика артистам непросто находить время даже на близких Фото: Евгения ГУСЕВА.

Молодая певица Sabi, известная по хиту «Базовый минимум», который записала вместе с MIA BOYKA, 6 ноября готовит к выходу новый дуэт. Совместная песня с Валерией получила название «Мистер». На съемках промороликов к песне артистки рассказали KP.RU, кому из них пришлось чаще уступать во время совместной работы, объяснили, почему для успешного дуэта необязательно дружить, и поделились мнением о том, насколько сложно музыкантам поддерживать отношения вне сцены.

Обсуждая совместную работу, Sabi призналась, что старалась во всем учитывать пожелания старшей коллеги. По ее словам, уступчивость проявлялась даже в бытовых мелочах: «Я была максимально уступчива во всем. Вплоть до гримерки. У нас только одна гримерка на этаже, где мы снимаем. Эту гримерку я отдала Валерии, потому что она старше, чтобы ей было легче, быстрее дойти до съемочной площадки. Здесь я уступила, чтобы ей было комфортно. У меня есть кавказское воспитание. Я не могу позволить что-то сделать для себя, чтобы было как-то не так Валерии, поэтому во всем нашем, все, что происходило, я старалась сделать так, чтобы все было комфортно Валерии», — сказала Sabi.

Sabi призналась, что старалась во всем учитывать пожелания старшей коллеги Валерии Фото: Иван МАКЕЕВ.

Валерия, в свою очередь, отметила, что в музыкальной части работы компромиссы были обоюдными. Артистки несколько раз меняли композицию, пока не нашли подходящий вариант: «Что касается творческой части, мне кажется, это были какие-то взаимные уступки, потому что мы много версий этой песни собирали, пересобирали, как лего, и в итоге наше лего сложилось в очень такую классную, крепкую, интересную конструкцию. И здесь каждый был готов уступить для достижения лучшего результата», — рассказала Валерия.

Говоря о том, обязательно ли исполнителям дружить за пределами сцены, чтобы записать удачный совместный трек, певица заявила, что главное — это качество самой композиции. По ее мнению, слушатели не всегда знают, что происходит между артистами за кулисами. «Главное, чтобы материал был классный. А какая разница? Вообще мало кто знает, что происходит по-настоящему-то за кулисами», — отметила Валерия.

Для певицы Валерии главное — это качество самой композиции Фото: Даниил ОПАРИН.

Sabi вспомнила собственный опыт сотрудничества с MIA BOYKA, после которого у нее остались не самые приятные впечатления. Певица призналась, что напряженные отношения могут мешать даже дальнейшему продвижению общей песни.

«Уже есть определенный опыт, поэтому мы можем запустить сейчас английскую версию базового минимума, но из-за того, что у нас очень плохие отношения, мы как-то побаиваемся это сейчас делать. Просто потому что я больше не хочу тратить энергию на это все. Поэтому я считаю, что вообще это плохо, когда есть песня одна и есть плохие отношения. Нужно стараться их сдержать, чтобы было все правильно, прекрасно и хорошо. Мирно надо быть», — поделилась артистка.

У Валерии, по ее словам, подобных ситуаций не возникало. Она рассказала, что сохраняет хорошие отношения со всеми исполнителями, с которыми записывала дуэты: «Вот у меня такого опыта нет, слава Богу, потому что все мои партнеры замечательные люди и со всеми моими партнерами по дуэтам мы дружны, мы прекрасно друг к другу относимся. В общем, проблем нет».

Sabi и Валерия записали дуэт «Мистер» Фото: Кадр видео.

Когда корреспондент KP.RU поинтересовался, успели ли сами Валерия и Sabi подружиться, артистки ответили по-разному. Валерия заметила, что они только познакомились, а ее молодая коллега и вовсе усомнилась, что дружба между ними возможна из-за разницы в возрасте:

«Мы никак не сможем дружить. Это разное поколение. Здесь взаимоуважение, здесь уважение, но это не дружба. Это просто хорошее отношение друг с другом, конечно. Я могу поругаться, даже если бы захотела, я бы не смогла. Мне воспитание мое не позволит ругаться здесь. Я лучше промолчу, это не моя ровесница, чтобы здесь ругаться», — объяснила Sabi.

Валерия с такой оценкой не согласилась. Певица подчеркнула, что возраст не мешает ей дружить с людьми из другого поколения, хотя признала: из-за плотного графика артистам непросто находить время даже на близких. «Ну, я вот не соглашусь, я свою точку зрения, потому что есть у нас друзья, которые гораздо младше нас, вообще тоже другое поколение, мы дружим. И здесь важно, наверное, общность интересов, какие-то общие взгляды, воззрения. Но, к сожалению, артистам вообще тяжело дружить. Потому что мы четыре месяца собираемся с одной прекрасной парой нашей, которую мы очень любим, сходить в кино. Ну не получается, потому что Ванька дома, Ваньки нет. И у нас бесконечные созвоны, и мы теперь не понимаем, когда в целом это вообще... Случится ли это когда-нибудь? Потому что встречаемся чаще всего просто за кулисами как-то спонтанно, вот так, чтобы просто провести время, не знаю, куда-то пойти погулять, и это скорее какое-то исключение. Даже с близкими людьми, даже с родственниками, или с друзьями прошлого, мы не видимся месяцами, если не годами, находясь в одном и том же городе. К сожалению, реалии наши», — рассказала Валерия.